Тимошенко второй раз после Януковича расчищает авгиевы конюшни

Вряд ли кто-то из экспертов удивился экономическим показателям первого месяца этого года, обнародованным Госкомстатом. Сбылся и прогноз, приведенный месяц назад в УНИАН, о том, что цифры прироста по промышленности и ВВП в январе окажутся в диапазоне 4-6% .

По данным статистического ведомства, рост реального валового внутреннего продукта в январе 2008 года по сравнению с январем прошлого года составил 104,9%, а индекс объема промышленного производства – 105,7%.

Наибольший вклад в январский рост ВВП внесло увеличение валовой добавленной стоимости в перерабатывающей промышленности – 106,0% (по добывающей промышленности – 103,8%).

Негативно сказалась на темпах экономического роста в январе ситуация в строительстве – минус 9,6% валовой добавленной стоимости по сравнению с январем 2007 года. Также не порадовало в прошлом месяце сельское хозяйство – 100,0% к январю прошлого года. Хотя могло быть и хуже – ведь индекс сельскохозяйственного производства за прошлый год составил 94,4%, что связано с прошлогодним неурожаем вследствие засухи.

Несколько скомпенсировали потери для ВВП от строительства и сельского хозяйства в первом месяце нынешнего года довольно высокие проценты прироста валовой добавленной стоимости в: торговле и ремонте – 14,0%; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 7,2%; деятельности транспорта и связи – 6,1%.

Конечно, если сравнивать показатель роста ВВП в январе 2008 год с соответствующим значением первого месяца прошлого года (109,3%), то налицо существенное снижение темпов экономического роста. Однако есть два предостережения для тех из политиков или «несообразительных» экспертов, которые вздумают ставить данное сопоставление цифр в укор нынешнему Кабмину или в заслугу предыдущему.

Во-первых, если какое-то из правительств и упрекать за такое большое замедление экономического роста, то это Кабинет Министров Януковича, функционировавший с августа 2006 года по декабрь 2007. Поскольку на протяжении практически всего прошлого года происходило снижение показателей роста промышленного производства и ВВП, а январь 2008 года (и еще несколько следующих месяцев) были обречены на инерционное продолжение данной тенденции. В то время как в августе 2006 года, когда Янукович принял дела у Еханурова, наблюдался уверенный экономический подъем, начавшийся в начале года и продолжившийся до самого его конца.

Кстати, любопытное совпадение – в первый раз правительству Тимошенко также досталась от правительства Януковича экономика со снижающимся вектором роста. Напомним, максимальный рост ВВП имел место в январе-августе 2004 года – 113,6%, а затем происходило ежемесячное уменьшение этого показателя - до 112,1% в январе-декабре того же года. В январе же 2005 года прирост ВВП оказался в размере 6,5%, а Юлия Тимошенко была утверждена премьером только 4 февраля.

Во-вторых, высокий показатель экономического роста в январе 2007 года стал следствием не каких-то ошеломительных успехов бывшего правительства, а всего лишь очень низкой сравнительной базой. Напомним, в первом месяце 2006 года (с которым шло сравнение) прирост ВВП составлял всего 0,9%, а перерабатывающая промышленность вообще показывала минус 4,6%. Что объяснялось крайне неблагоприятной конъюнктурой для главной экспортной отрасли – металлургии. Поскольку мировые цены на сталь держались в последние месяцы 2005 и первые месяцы 2006 года на самой низкой отметке за последние четыре года.

О том, что динамика темпов экономического роста в Украине в последние 5 лет четко корреспондировала с изменением мировых цен на металлы, сказано уже так много, что углубляться в эту тему еще раз не хочется. Заметим лишь, что если бы не было стремительного повышения цен на сталь в 2004 году, то не было бы и тогдашних рекордных темпов ВВП, а в 2005 году, наоборот, этот показатель оказался бы выше (за счет снижения сравнительной базы). То же самое, кстати, наблюдается и в России – только там главными позициями экспорта являются не черные металлы и изделия из них, а нефть и газ. Причем, в этой стране зависимость экономики от сырьевого экспорта еще сильнее – если в Украине экспорт металлов и химической продукции составляет около 50% товарного экспорта, то поставки за рубеж нефти и газа дают порядка 60% всего российского экспорта товаров (а вместе с металлами и химией - более 80%).

А вот, что следует подчеркнуть, так это то, что темпы повышения благосостояния украинского народа в последние годы нисколько не соответствовали темпам статистического роста экономики. Как это не парадоксально, зачастую имели место обратно пропорциональные зависимости. Так, в 2005 году прирост ВВП (2,6%) был минимальным за последние 7 лет, а величина повышения реальных доходов населения (более 20%) – максимальной за всю историю Украины. В связи с чем несколько лет назад среди политиков стала популярной шутка о том, что «ВВП на хлеб не намажешь».

Если же попытаться спрогнозировать показатели роста экономики Украины до конца 2008 года, то возможны два варианта развития событий – в зависимости от внешних факторов и результатов работы украинского правительства.

По-прежнему большое значение будет иметь экспорт украинских товаров, в первую очередь – черного металла и изделий из него. Здесь ситуация такова: после стагнации на мировых рынках металлов, имевшей место с июня по ноябрь прошлого года, начиная с декабря спрос и мировые цены на эту продукцию стали повышаться. В частности, за последние два с половиной месяца мировые цены на металлопрокат выросли в среднем на 15%, и этот процесс пока продолжается. Если предположить, что данная тенденция не изменится и дальше, то это будет большой плюс для отечественных экспортеров и, соответственно, для увеличения показателей роста по промышленности и ВВП.

Также положительным фактором для экспортеров может сделаться вступление Украины в ВТО. Поскольку в связи с этим следует ожидать уменьшения антидемпинговых расследований в отношении украинского экспорта и увеличения объемов поставок отечественной продукции за границу. «Для наших товаропроизводителей открываются широкие возможности выхода на мировые товарные рынки. По нашим оценкам, до 2010 года товарооборот может увеличиться приблизительно на 40%», - радостно заявил на днях журналистам по этому поводу министр экономики Богдан Данилишин.

Очень поможет украинской экономике и, в том числе, экспорту улучшение ситуации в сельском хозяйстве (с учетом подорожания продовольствия во всем мире). Кроме того, если год выдастся урожайным, то, начиная с августа-сентября, за счет снижения цен на продукты питания в Украине, вполне возможно, произойдет дефляция.

Эффективность же мер Кабмина и Нацбанка по укрощению инфляции, как в ближайшие месяцы, так и в течение всего года, будет также иметь очень большое значение для экономики. Правительство, как известно, продолжает настаивать, что ему удастся удержать инфляцию в 2008 году в размере до 10%.

Если перечисленные выше благоприятные внешние факторы и планы правительства по снижению темпов повышения цен оправдаются, то рост ВВП в 2008 году может оказаться не ниже, чем прошлогодние 107,3%. Хотя прогноз Кабмина и несколько скромнее – 106,8%.

Но ситуация для украинской экономики может развиваться и в неблагоприятном ключе. Многие эксперты предрекают, что в виду предполагаемого снижения в 2008 году экономического роста в странах Европы и вероятной рецессии в США, произойдет падение мировых цен на сырье – в том числе, на металлы. Что повлечет за собой сокращение объемов украинского экспорта и уменьшение из-за этого экономических показателей.

Вхождение Украины в ВТО, чего также побаиваются многие, может не столько улучшить условия для экспорта, сколько увеличить объемы импорта. Что приведет к еще большему росту отрицательного сальдо внешней торговли.

Ну а в случае, если, к тому же, ситуация в сельском хозяйстве сложится летом-осенью в Украине не самым лучшим образом, и правительству не удастся ощутимо снизить инфляцию, то рост ВВП в нынешнем году окажется меньшим (возможно – намного меньшим), чем январские 104,9%.

Мировой банк на 2008 год сделал прогноз роста ВВП примерно посередке между оптимистичным и пессимистичным вариантами – 105,5%. Хотя предупредил при этом, что если украинское правительство не умерит социальные аппетиты и не добьется заметного снижения инфляции, то результат будет намного хуже.

Если же оценивать конкретную цифру роста валового внутреннего продукта в Украине в январе этого года – 104,9%, то для стран с развитой экономикой это очень хороший показатель. К примеру, в странах ЕС ежегодный прирост ВВП держится обычно на уровне около 2%, а в США – 3-4% (но в 2008 году, скорее всего, будет гораздо меньше). По сравнению же с 11-13% ежегодного экономического роста в Китае, имеемый украинский показатель января, понятно, представляется невысоким.

Также вряд ли можно считать удовлетворительным прирост отечественной экономики в размере около 5% - как задающий весьма медленный темп приближения Украины к сегодняшним показателям ВВП на душу населения в странах Европы и других экономически развитых государствах.

Михаил Маркелов