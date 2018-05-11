Помнит ли Тимошенко, на какие грабли она наступала в 2005 году?

Действовавшие в течение практически всего 2007 года тенденции в украинской промышленности не претерпели изменений и в декабре: в стране продолжилось снижение темпов роста промышленного производства.

Прирост промышленного производства в декабре 2007 годы к декабрю 2006 года составил всего 5,5%. За счет более высоких соответствующих показателей в предыдущие месяцы величина роста промышленного производства за весь прошлый год оказалась все же весьма значительной - 110,2%. Хотя, для сравнения, рост промпроизводства в январе 2007 года к январю 2006 был 115,8%.

Как сегодня сообщил Госкомстат Украины, прирост валового внутреннего продукта за прошлый год составил 7,3%. Это столько же, сколько было и в 2006 году по отношению к 2005 году. И значит, снижение показателя по промышленному производству в декабре не привело к уменьшению темпа роста ВВП за двенадцать месяцев по сравнению с данными за январь-ноябрь 2007 года. Возможно, несколько улучшилось положение вещей по сельскому хозяйству.

Но эта цифра роста ВВП все равно намного меньше, чем было в начале 2007 года. Напомним, в январе прошлого года прирост ВВП равнялся 9,3% (за что Николай Азаров на пресс-конференции требовал от журналистов аплодисментов).

В первые месяцы нынешнего года может по инерции сохраниться ниспадающий экономический тренд, и показатели роста промышленного производства, а также ВВП будут относительно низкими. В феврале станут известными данные за январь, и прирост промышленности и ВВП может оказаться к январю 2007 года в размере, где-то, 4-6%.

Оппоненты правительства Юлии Тимошенко, без сомнения, с неописуемой радостью примутся сразу же трубить повсюду, что, мол, глядите – только Тимошенко возглавила Кабмин, как показатели по промышленности и всей экономике резко поползли вниз! При правительстве же Януковича, в частности, за 2007 год промышленное производство увеличилось более чем на 10%, а ВВП – более чем на 7%.

Оппозиционеры обязательно вспомнят и о том, что в период первого премьерства Юлии Тимошенко (в 2005 году) было точно такое же «безобразие». В 2005 году прирост ВВП достиг всего 2,6%, а в 2004 – при Викторе Федоровиче – были рекордные за всю историю Украины 12,1%.

Всё правда. Это не вымышленные цифры - Госкомстат предоставлял именно такие показатели. Но, может так оказаться, что у Тимошенко найдется в рукаве припрятанный туз и на этот случай.

После того как Госкомстат обнародует ожидаемые низкие цифры по промышленности и ВВП за январь, глава правительства может объявить и другие (откорректированные), более высокие январские показатели. Сославшись на свежие данные проверки, проведенной, скажем, совместно МВД, ГНАУ, Минэкономики и того же Госкомстата – то есть, статистическое ведомство подтвердит их справедливость.

Откуда же могут взяться увеличившиеся цифры? Все очень просто. Фискальные органы проведут срочную проверку данных по внешнеэкономической деятельности в Украине за прошлый год и сообщат, к примеру, что в январе 2007 года товарный экспорт составил не $3,2 млрд., как сообщалось Госкомстатом ранее, а всего $2,5 млрд. (или $2 млрд.) На какую-то величину оказался завышен и экспорт услуг. Поскольку на соответствующие суммы обнаружится фиктивный экспорт по схемам незаконного возмещения НДС.

Следовательно, пояснят в правительстве, реальный ВВП в январе прошлого года меньше, чем он был зафиксирован в прежних отчетах Госкомстата. А раз так, прирост ВВП в январе 2008 года к уточненному ВВП в январе прошлого года стал на 3 (или 4-5) процентных пункта выше. Фактический же рост ВВП в январе 2007 года был не 109%, а всего 106% (105%, 104%).

Дело в том, что правительство Тимошенко, скорее всего, вспомнит свою ошибку, допущенную в 2005 году, и не повторит ее теперь. Тогда и сама Юлия Владимировна, и другие министры (в частности, Луценко) сообщили общественности о выявленных проверками за 2004 год фактах незаконного возмещения НДС по схемам фиктивного экспорта на огромнейшую сумму - около 5 млрд. грн. Однако дальше оглашения этих сведений правительство тогда не пошло, о чем позднее Юлия Тимошенко наверняка очень пожалела (если, конечно, данная информация соответствует действительности). Ведь нужно было, чтобы Минэкономики вместе с Госкомстатом пересчитали показатели по промышленности и ВВП за 2004 год – согласно материалам упомянутых ревизий МВД и ГНАУ.

Для тех, кто не очень хорошо представляет, как отражается незаконное возмещение НДС на увеличении показателя роста ВВП, напомним, например, об одном таком случае в 2004 году, выявленном ГНАУ. Один из водочных производителей экспортировал в Литву оптическое стекло, устройства для сушки древесины и другие недорогие товары, а декларировал эту продукцию по сказочным (многократно завышенным) ценам. Потом возместил себе из бюджета НДС на сумму в 140 млн. грн.

Другие отправляли за границу ржавый металлолом, но в документах значились дорогостоящие станки с ЧПУ. Третьи, возможно, отправляли на экспорт под видом какого-то ценного товара строительные отходы и т.п. А Виктор Пинзеник рассказывал, что ему известны случаи использования вообще бестоварных экспортных методик незаконного возмещения НДС, когда экспортировался просто «килограмм макулатуры».

И действительно, если открыть на сайте Госкомстата раздел «Географическая структура экспорта-импорта услуг», то предстанет просто «дивная» картина. Экспорт услуг в РФ за январь-сентябрь 2007 года на $2,3 млрд. особых удивлений не вызывает – понятно, что это оплата тарифов за транзит российского газа и нефти территорией Украины в европейские страны. Но очень сложно догадаться, какие такие услуги предоставили украинские компании за девять месяцев прошлого года, к примеру, Виргинским Британским островам – на $77,6 млн., Эстонии – на $109,9 млн., Кипру – на $295,6 млн., Объединенному Королевству – на $384,0 млн., Швейцарии – на $359,3 млн. и некоторым другим государствам (и все это – прирост ВВП)? Не правда ли, странные дела? А украинский экспорт товаров намного превышает экспорт услуг, и там также немало вопросов…

Однако в бухгалтерской отчетности все это проводилось четко, и Госкомстат фиксировал многомиллионный экспорт, приплюсовывая соответствующие цифры к ВВП. Для «сговорчивости» же налоговиков им выдавался «откат» (взятка) в размере, как поговаривали, 30% от указанной суммы возмещения.

Таким образом, выявленная сумма незаконного возмещения НДС за 2004 год в 5 млрд. грн. означает, что фиктивный экспорт составил примерно 25-30 млрд. грн. (с учетом того, что ставка НДС - 20%). Для сравнения: по данным отечественной статистики ВВП в 2004 году – 345 млрд. грн. И если бы Госкомстат вычел обнаруженные приписки, то прирост ВВП в 2004 году оказался бы не 12%, а в три-четыре раза ниже. Соответственно, прирост ВВП в 2005 году за счет уменьшения сравнительной базы 2004 года был бы в несколько раз выше.

Контраргумент, приводимый как-то Николаем Азаровым в телеэфире, что такого большого фиктивного экспорта не могло быть - потому что даже МВФ признал оглашенный Госкомстатом показатель по ВВП в 2004 году – представляется весьма неубедительным. Чиновники МВФ пользовались сведениями украинских министерств и ведомств, а проводить проверки запутанных махинаций не входило в их планы, да им это и не под силу.

В 2005 году схемы незаконного возмещения НДС были, как известно, резко прикрыты. Но, начиная с 2006 года – как заявляли многие политики и эксперты - махинации с НДС возобновились. Естественно, в бюджете стало не хватать денег на возмещение НДС для честных экспортеров. К слову, правительство Януковича передало Тимошенко «в наследство» задолженность по возмещению НДС на сумму более 8 млрд. грн. (!), и интересно, не будет ли соответствовать эта цифра выявленному проверками объему незаконного возмещения налога за 2007 год.

Поэтому правительство Тимошенко, безусловно, вправе сейчас провести соответствующие ревизии для выявления незаконного возмещения НДС в прошлом году и обязать Госкомстат пересчитать показатели роста ВВП. В случае, безусловно, если коррупционным схемам незаконного возмещения налога теперь будет положен конец. Вследствие чего экономические показатели за прошлый год должны снизиться, а в 2008 году они, соответственно, возрастут.

Конечно, такие статистические метаморфозы не понравятся не только экс-правителям, но и международным организациям – таким как МВФ. Ведь все прошлые экономические расчеты и прогнозы зарубежных аналитиков по Украине пойдут теперь коту под хвост. Но ведь, как говорится, истина дороже?..

Юрий Глухов