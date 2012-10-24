Зря только Юлю посадили

Избирательная кампания ни шатко ни валко приближается к концу. По часто встречающемуся мнению, унылая кампания. Интриги особой не вышло: еще ЦИК не дал стартовую отмашку, а уже было ясно, что смены власти по результатам голосования не будет. Сложно с интересом следить за кино, когда финал известен.

Могли бы выручить яркие актеры, но где их взять? Один из главных выводов, который уже можно сделать до итогов парламентских выборов-2012: не следовало сажать ни Тимошенко, ни Луценко. То есть, их не следовало сажать в принципе, но ради гарантированной победы в парламентской кампании этого делать не стоило однозначно: вышло себе дороже.

Издержки, прежде всего внешнеполитические, оказались для власти огромны, репутационный ущерб невосполним. В приличные дома ход заказан, и даже в некоторых неприличных принимают холодно. Но оппозиция показала такую степень неготовности противостоять партии власти, что личное участие двух опытных политиков тут мало бы что изменило: Тимошенко и тем более Луценко не давали оснований подозревать себя в волшебных способностях оживлять неживое.

Не раз говорили о том, что популярность лидера «Батькивщины» к моменту посадки далеко не впечатляла. Правда, обычно это наблюдение сопровождалось пророчествами о том, что власть преследованиями только укрепит пошатнувшееся доверие к Юлии Тимошенко. Не укрепила. И ограниченная в возможностях заключенная своими гневными сообщениями на волю бурю не подняла.

В известной мере сказанное о Тимошенко справедливо и по отношению к Луценко, только в значительно меньших масштабах: он никогда не был популярным общенациональным лидером, хотя, конечно, всегда выделялся на фоне серых, косноязычних соратников. Вот ему-то как раз судебный процесс вернул часть доверия, растраченного на посту главы МВД.

Представим себе, что они остались бы на свободе. Любви в Москве, Брюсселе и Вашингтоне Янукович себе не снискал бы, но и такой очевидной претензии к нему не было бы. Зато в оппозиционном поле хаос вырос бы в разы, под фирменные экспрессивные выражения Юрия Витальевича и Юлии Владимировны.

Во-первых, Яценюку был бы заказан путь к объединению под флагом «Батькивщины». Лидер «Фронта перемен» с его президентскими амбициями «под Юлю» просто не пошел бы, а уж она бы постаралась всем объяснить, какой из него оппозиционер. «Батькивщина» лишилась бы ресурсов «фронтовиков», а они, в свою очередь, - организационных возможностей нынешних партнеров.

Самостоятельный поход Яценюка затруднил бы задачу Кличко с его УДАРом разыграть карту «третьего нелишнего» - то, что ему сейчас удалось на удивление эффективно. Без выяснения отношений тоже не обошлось бы: кто лучший «новый» оппозиционер? Для этого дополнительно пришлось бы объяснять, чем нехорош «старый», т.е. Юлия Владимировна с соратниками.

До процедуры согласования оппозиционных кандидатов на местах, превратившейся в пародию сейчас, просто бы не дошло. Борцы с режимом грызлись бы и отгрызали друг у друга дефицитные голоса и проценты.

При наличии яркого лидера у «Батькивщины» значительно уменьшились бы шансы на попадание в Раду «Свободы». Осознание этого, скорей всего, вынудило бы национал-радикалов еще больше радикализоваться, что дополнительно помогло бы регионалам отмобилизовать свой традиционный электорат. Тимошенко для этих избирателей тоже, кстати, играет роль пугала, вынуждая к активному голосованию.

Кроме всего прочего, можно было бы сэкономить на проекте Натальи Королевской и сочинить что-нибудь повеселее.

Мне скажут, что у Партии регионов и так неплохо получилось – насколько неплохо, мы посмотрим после 28 октября. Но факт остается фактом: в нынешнем состоянии украинской оппозиции ее результаты больше зависят от просчетов власти, чем от собственных усилий. И пока эта ситуация не изменится на противоположную, ожидать перемен в Украине не приходится.

Леонид Швец