Зачем Азербайджану Украина, если есть Евросоюз

Премьер-министр Николай Азаров отбыл с двухдневным официальным визитом в Азербайджан. В Баку запланированы его встречи с Президентом страны Ильхамом Алиевым и премьером Артуром Расизаде. В центре внимания будут вопросы торгово-экономического сотрудничества, в первую очередь, в энергетической сфере. Украина заинтересована в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Черного моря для переработки азербайджанской нефти, в проведении «Нафтогазом» поисково-разведывательных работ на перспективных азербайджанских месторождениях. Стороны обсудят и вхождение на азербайджанский рынок украинских строительных и сельскохозяйственных компаний. В принципе, поговорить партнерам стоит, т.к. в прошлом году товарооборот между странами упал с 1,6 млрд долл. (2010 год) до 1,4 млрд долл. И все же «газовый» вопрос будет первостепенным. Украина судорожно ищет выход из сложившейся с Россией ситуации. Соседка не собирается уступать в газовом вопросе, если Украина положительно не отзовется на ее «предложения» - вхождение в Таможенный союз, сдача газотранспортной системы, что подразумевает полную территориальную, экономическую и политическую экспансию. Между тем, цена газа обваливает нашу экономику, во втором квартале она достигнет 426 долл. за тысячу кубометров. А это означает рост цен, виток инфляции и подъем негативных настроений в обществе, что обязательно отразится на выборах, которые власть при упомянутых факторах рискует проиграть. Вариантов кроме как диверсификация поставок топлива не существует. Очень многое, если не сказать большее, в этой сфере за 20 лет «раздумий» власти упущено. Но никогда не говори некогда… Именно поэтому в последнее время ведется активный диалог с Азербайджаном. Хотя, он активный исключительно для Украины. Азербайджан смотрит на это по-другому. Так, анонсируемое властью подписание в январе текущего года в Давосе соглашения о создании совместного предприятия по поставкам сжиженного газа между Украиной и Азербайджаном, которое можно назвать ответом Киева на непреклонность Москвы в газовом споре, не состоялось. А время идет, и на руку оно нам не играет.

Формально, как заявляли в Кабмине, все документы были согласованы. Причем ровно год назад на предыдущем давосском форуме Украина и Азербайджан закрепили подписями межправительственный Меморандум о сотрудничестве в организации поставки сжиженного природного газа на территорию нашей страны. Также было подписано соглашение о транспортировки нефти.

Может дело в терминале этого самого сжиженного газа, который мы строим с начала 2000-ых. Сейчас дело немного сдвинулось с мертвой точки. 30 января т.г. компания SOCOIN завершила разработку ТЭО проекта. Стоимость строительства LNG-терминала составит 846 млн. евро. Оптимальным местом его расположения выбран район города Южный возле морского нефтяного терминала «Пивденный» (Одесса). Прогнозируемая мощность составит 10 млрд куб. м, период окупаемости - 9 лет. Срок строительства - чуть более 4 лет. То есть, перспективы очертили. Причем перед визитом в Баку Николай Азаров сообщил в интервью азербайджанскому информагентству Trend, что стороны создадут совместное предприятие для подготовки технико-экономического обоснования поставок сжиженного газа на LNG-терминал.

Ранее предполагалось, что поставляться газ будет не только из Азербайджана, но из Ливии, Алжира и Катара. Реализацией проекта займется консорциум инвесторов как поставщиков, так и получателей топлива. Им заинтересовались Молдова и Румыния. Кстати, для транспортировки сжиженного газа на наш терминал нужен такой же на территории Грузии, которого еще в помине нет. Вот в принципе и все о терминале.

Не последнее место в газовом украинско-азербайджанском диалоге играет Турция. У Анкары на сегодняшний день тоже сложились непростые отношения с Россией. Цена газа для нее составляет 420 долл. Правда, после того, как Анкара дала «добро» (пусть и сомнительное) на прокладку «Южного потока», стоимость голубого топлива может снизиться. Что касается альтернативных поставок, которые сейчас просчитывает Анкара, то их она связывает именно с Баку. Причем в этом случае турецкий маршрут выигрывает перед нашим. Добавим сюда и Босфор.

Украина еще в конце прошлого года активизировала консультации с Анкарой по техническим вопросам прохождения танкеров-газовозов. В принципе, Босфор открыт для нас согласно международной конвенции. Но пролив очень перегружен. Даст ли Турция добро для прохода наших танкеров, пока остается под большим вопросом. А ее решение для Азербайджана – основополагающее. Баку хочет видеть на том конце трубы страну из ЕС, нежели страну, которая зарекомендовала себя как непоследовательный партнер (стоит вспомнить печальный опыт реверса нефтепровода «Одесса-Броды»). Причем в вопросе поставок Румыния нас опередила на целый год, переговоры с ней более перспективны для Азербайджана. К их проекту намерена присоединиться Венгрия, что усиливает его позиции. Азербайджан имеет множество предложений о размещении своего газа - минимальные поставки «Газпрому», Набукко, «Южный газовый коридор», которые должны пройти по территории Турции, а затем в Европу, Трансанатолийский проект (проект Самсун-Джейхан), который является альтернативой Набукко. Сейчас Баку решает, с кем иметь дело, а с кем достаточно поиграть. К сожалению, Украина попадает в разряд последних. Поэтому от нынешнего визита можно ждать, как принято говорить в официальных сводках, лишь «активизации сотрудничества»…

Нана Черная