Проведение выборов Киевсовета вместе с выборами мэра кардинально меняет расстановку сил

В преддверии парламентской и мэрской избирательных кампаний неизвестна судьба будущего Киевского городского совета, депутаты которого также должны быть переизбраны в ближайшее время. Последний раз, на внеочередных выборах в 2008 году, депутаты Киевсовета избрались на пять лет, следовательно, согласно действовавшей тогда и сейчас нормам статьи 141 Конституции, следующие выборы Киевсовета должны состояться через пять лет, то есть весной 2013 года. Об этом же в феврале текущего года заявлял и замглавы ЦИК Андрей Магера. Срок мэрских полномочий Леонида Черновецкого истекает 25 мая этого года. Срок полномочий Киевсовета - в тот же день, но в следующем году. Но так ли будет на самом деле?

Предложения совместить выборы Киевсовета с мерскими, которые, в любом случае должны состояться в 2012 году, в парламенте уже звучат. Бютовец Юрий Одарченко зарегистрировал законопроект 9761 от 31.01.2012, в котором предлагает эти выборы совместить во-первых, между собой, и, во-вторых, провести одновременно с парламентскими осенью этого года. В качестве аргумента нардеп указывает «экономическую целесообразность», и это, надо полагать, позиция всей объединенной оппозиции: друзья, тут на две кампании (мэрскую и парламентскую) денег в обрез, а на три – будем откровенны, просто нет.

Стоит отметить, что решиться отобрать у Киевсовета год полномочий и таким образом признаться в финансовой организационной и кадровой несостоятельности, оппозиции, наверняка, дорогого стоило. Ведь это прямой намек для Партии регионов брать оппозицию измором – то есть максимально разносить по времени парламентские, мэрские и выборы Киевсовета. Закон о местных выборах гласит, что они назначаются за 100 дней, но никаких соответствующих постановлений или законопроектов пока в Раде нет. Но это пока. Непонятно также и выраженное в упомянутом законопроекте Юрия Одарченко желание оппозиции провести выборы в несуществующие районные советы города Киева.

Но не в этом суть, и оппозиция почему-то забывает о главном. Мэрское кресло вообще и мэрское кресло в Киеве – это две большие разницы. Согласно действующей редакции Закона о столице, глава КГГА назначается Президентом Украины, и это вовсе не означает, что на эту должность назначается именно избранный киевлянами городской голова. Другими словами, даже если на выборах мера победит кандидат от оппозиции Виталий Кличко, он автоматически проиграет власть в столице назначенному Президентом Александру Попову.

Полномочия мера (киевского городского главы) чуть меньше, чем у британской королевы – он может подписывать бюджет и вести сессионные заседания. Все остальные функции, согласно Закону о местном самоуправлении, советы делегируют местным администрациям. Всю прелесть такого положения давно прочувствовали на себе главы областных советов, которых закон, по сути, лишает исполкомов и заставляет передавать большинство полномочий губернаторам. Стоят ли ресурсы, которые затратит на свою мэрскую избирательную кампанию Виталий Кличко, такого результата? Или ему оппозиция (и, в первую очередь, подтолкнувший его на эту аферу Арсений Яценюк) уже выдала некоторые гарантии, что закон о столице будет изменен новым парламентом? А если не получится? Извините, Виталий, неудобно получилось, - неужели кто-то сможет такое сказать легенде украинского бокса?

Кто в оппозиционном лагере, и зачем посылает перспективного с точки зрения парламентских шансов Кличко на верную гибель, остается только догадываться. Кстати о гарантиях. Идея объединить две должности присутствует в предложенном Юрием Одарченко законопроекте. Одним из пунктов в этом законопроекте, названном «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о выборах в Киеве», автор предлагает заодно внести изменения и в закон о столице, который к выборам, в общем-то, отношения не имеет. Но каковы реальные шансы на принятие закона? Тем, более, чтоб набрать необходимое количество голосов для изменения закона о столице оппозиции предстоит выиграть парламентские выборы, проголосовать эти изменения «под Кличко» (А захочет ли ФЗ и БЮТ его усиливать?) и добиться подписи президента. Задача равносильная полету в космос.

Текущая ситуация пока в пользу Александра Попова, правда, это преимущество очень ситуативное. Рано или поздно стране придется выполнять заявленный Президентом курс на административно-территориальную реформу, и возвращать советам вообще и их главам в частности полномочия. Рано или поздно на пути к евоинтеграции Европа вспомнит нам подписанную Хартию о местном самоуправлении, чьи положения в Украине выполняются очень избирательно. Пока же стоит констатировать, что война власти против оппозиции уже ведется по более цивилизованным правилам – при помощи нормативных актов. Это другой уровень сложности, но далеко не верх мастерства. Ведь сейчас громада по сути лишена конституционного права быть носителем власти через избранных ею мэра и депутатов совета. И это будет главным аргументом оппозиции в дискуссии с властью. Но другая сторона медали еще печальнее - а существует ли эта громада в природе? Если да, то украинское законодательство о местном самоуправлении дает ей огромные полномочия – вплоть до распоряжения частью бюджета местного совета на свое усмотрение, не говоря уже о возможности отказа от делегирования администрациям представительских функций советов. Знает ли громада о своих законных правах, читала ли соответствующие законы?

Складывается впечатление, что у власти пока тоже нет ответов на главные киевские вопросы. Александр Попов как-то опрометчиво заявил, что тоже не исключает возможности объединения полномочий мера и главы КГГА. Таким образом, он фактически подтвердил намерения власти действовать по ситуации: если на выборах побеждает Попов, власть возвращает народу право выбирать главу исполнительной ветви власти, если Кличко – увы, будем жить по нынешнему закону о столице.

Даже сейчас Александру Попову с большим скрипом удается выбивать из «дружественного» Кабмина положенные городу средства, в том числе – на выполнение функций столицы. В случае пока маловероятной победы Виталия Кличко Киев может забыть о программах помощи городу. Тогда вернутся времена противостояния мэра Леонида Черновецкого и премьера Юлии Тимошенко, что явно не выгодно киевлянам.

Еще одна трудность. Выборы Киевсовета, согласно закону, состоятся на пропорциональной основе. Это значит, что выставить единый список у оппозиции не будет возможности. Создать блок не получится. То есть непроходные партии будут утеряны, и как власти, так и оппозиции придется предъявлять свои киевские команды. Кто войдет в них от «Фронта перемен», БЮТа и «Удара», если эти партии не могут предъявить команд на всеукраинском уровне, на парламентских выборах? Как БЮТ будет вести свой список на выборы в Киевсовет и не будет выставлять яркого лидера с амбициями мэра? Сможет ли «Фронт перемен» поддержать Виталия Кличко на выборах мэра и тем самым занизить свой результат на выборах в Киевсовет? Ведь сильный кандидат от ФЗ автоматически дает больше голосов и за список. Смогут ли эти две оппозиционные политические силы отказаться от своих притязаний на главный пост Киева ради победы «единого кандидата», и какой счет к оплате они ему выставят за свою готовность это сделать? Эти вопросы пока остаются без ответа. Скорее всего, под раскрученными оппозиционными брендами в Киевсовет пройдут никому неизвестные люди как от власти, так и от оппозиции.

Пока ни власть, ни оппозиция сегодня не обладают необходимым для победы на столичных выборах ресурсом. Ключевой вызов оппозиции – сможет ли она быть командой? И один, и второй лагерь пытаются перетянуть одеяло закона на себя. Избиратель стоит в стороне и недоумевает – он одинаково далек как от первых, так и от вторых. Происходит борьба за власть ради самой власти.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»