Политика в стиле кантри

Немногие обратили внимание на одну мелкую, но чрезвычайно важную деталь. Президент Украины, выступая на заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ядерной безопасности, употребил в обращении к Генеральному Секретарю ООН имя в новой транскрипции. Не секрет, что российская и западная транскрипции восточных (в частности китайских и корейских) собственных имен существенно отличаются одна от другой. Чан Кайши и Чианг Кай-шек, Мао Цзедун и Мао Тсе-тунг, Пекин и Бейпин могут казаться абсолютно разными людьми и названиями населенных пунктов. Просто сложились две школы, два способа передачи одних и тех же звуков. Украина до последнего времени находилась под воздействием именно российской традиции транскрибирования имен собственных. В своем выступлении Виктор Янукович употребил западную форму: «Позвольте поблагодарить Генерального Секретаря ООН господина Бан Ки-муна за его инициативу относительно проведения сегодняшнего заседания».

Господин Ги Мун (именно так его имя передается в России и до недавнего момента – в Украине) слушал выступление украинского Президента через переводчика. Он этот нюанс уловить не мог. Однако его не могли не уловить те, кто мониторит официальный сайт Президента Украины. Российским аналитикам есть, над чем задуматься. Одна деталь свидетельствует об очень серьезных моментах в геополитических приоритетах и ориентирах Украины.

Интересно, что сейчас в Интернет-пространстве Украины пытаются сформировать мнение о том, что никаких позитивов от визита Виктора Януковича Украина не получила. Подвергается сомнению сам факт его встреч с президентом Бараком Обамой и другими мировыми лидерами. В СМИ запущено несколько интересных месиджей:

1. Обама и Янукович не встречались и не обсуждали никаких вопросов

2. Янукович получил частное, но очень секретного письмо от Хилари Клинтон и Кэтрин Ештон

3. С Януковичем отказался встречаться президент Франции Николя Саркози

Каждый из этих месиджей уже гуляет в информпространстве и живет своей жизнью – при этом авторы этих тезисов не слишком заботились об их достоверности. Следовательно, что же произошло в Нью-Йорке на самом деле?

Для этого нужно взглянуть на ситуацию, которая сложилась в последнее время в отношениях между главными мировыми игроками, а также определить место Украины в этих процессах.

Европейский Союз переживает не лучшие времена. Кризис – именно так характеризуют состояние дел в ЕС мировые политики и экономисты. При том, что Европейский Союз не успел отойти от первой волны кризиса, он попал под удар второй волны. Внутренние противоречия между членами ЕС, слабость экономик стран юга Европы, постоянная внешняя интервенция со стороны США, России и Китая, направленная на недопущение укрепления евро, война в Ливии (одном из главных источников нефти для Европы), социальные выступления в якобы благополучных странах Старой Европы, частые политические кризисы – те факторы, с которыми должен сталкиваться ЕС.

Россия разрывается в шпагате между двумя цивилизационными выборами – тихоокеанским и евразийским, а также лихорадочно ищет возможность избавиться от рентного проклятия СССР – зависимости от сырьевых ресурсов. Разговоры о нанотехнологиях, о научно-техническом прорыве и тому подобном остаются лишь разговорами. Мир интересуется Россией лишь как источником энергоносителей и связанных с ними сверхдоходов. Россия понимает, что иметь влияние на политику Старой Европы она может лишь до тех пор, пока существует российский газ (даже не нефть, потому что российский urals в мире немногих интересует). Потому Россия торопится закрепить свои ресурсные возможности и конвертировать их в геополитические достижения. Отсюда и желание восстановить контроль на большей части прежнего СССР и отгородиться защитной стеной Таможенного союза от остального мира. Украина в этом случае рассматривается Россией как один из элементов системы «Зернового ОПЕК» - чтобы в условиях прогнозируемого продовольственного кризиса диктовать свои условия на продовольственном рынке.

Соединенные Штаты – невзирая на заявления некоторых скептиков и апокалиптические сценарии – остаются одним из самых влиятельных мировых игроков. Летом Штатам прочили дефолт. Однако сегодня США нашли в себе силы преодолеть большинство кризисных явлений и даже решать важные внешнеполитические задачи. Удачно подставив Европу с ливийской авантюрой, США нашли способ ослабить своих друзей-конкурентов. То, что в Кремле воздерживаются от прогнозов относительно вероятности участия того или другого кандидата от тандема в будущей президентской кампании до встречи Путина и Обамы – также о многом свидетельствует. Перифразируя Марка Твена, слухи об упадке Соединенных Штатов сильно преувеличены.

Украина, которая оказалась на перепутье, – или Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, или Зона свободной торговли со странами ЕС – нашла третий вариант: вернуть себе статус форпоста США в регионе. Три года назад Обаму беспощадно критиковали его оппоненты и европейские политики за то, что он отказался от использования восточноевропейского фактора во внешней политике. Созданный республиканцами пояс безопасности – страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, до некоторой степени Украина – был деактуализирован. Обама попробовал наладить отношения с Россией без «буферной зоны». Это ему не удалось. Сегодня – за год до президентских выборов – он должен продемонстрировать эффективность внешней политики – и особенно политики относительно России.

Предложения, с которыми выступил украинский Президент, являются достаточно важными для США. Барак Обама определил приоритетом своего президентства борьбу с ядерной угрозой. Последние события в Японии подтвердили актуальность подобной политики. Украина могла бы стать яркой иллюстрацией успеваемости политики Обамы, направленной на избавление человечества от угрозы ядерных катастроф. Напомню, что подписание подобного соглашения ожидалось еще в начале лета этого года, и Украина должна была взять на себя обязательство вывезти обогащенный уран со своей территории до апреля 2012 года. Однако на то время США не хотели идти ни на какие уступки Украине в плане компенсаций или предоставления дополнительных технологий. Теперь же Украина смогла добиться сдвига в этой сфере – в ближайшее время должно состояться подписание соответствующего документа министром иностранных дел Украины Константином Грищенко и государственным секретарем США Хилари Клинтон. В случае подписания этого соглашения Украина оказывается в более чем выигрышной ситуации, при этом сам Константин Грищенко становится одним из наиболее результативных министров иностранных дел в истории Украины.

Само выступление Виктора Януковича, посвященное ядерному разоружению, а также инициативе Украины должны были стать бальзамом на душу для Барака Обамы. Он нашел не просто единомышленника – он нашел идеальный аргумент для своей будущей президентской кампании. То, что американская сторона ни словом не оговорилась о Юлии Тимошенко и стандартах демократии в Украине – показательно: для американской дипломатии характерно не акцентировать внимание на подобных вещах в случае, когда речь идет о высоких интересах США в регионе. Вспомните пример Пакистана времен Мушараффа – тогда Беназир Бхутто в глазах Вашингтона перестала быть символом «освобожденного Востока» и стала коррупционеркой, а ее счета были заморожены. И все потому, что Пакистан должен был стать базой для подчинения Афганистана.

Для Украины визит Януковича в США стал дополнительной возможностью в переговорах с Россией – ведь именно в Москву украинский Президент направляется на следующий день по возвращению из Соединенных Штатов. Там явно будут не в восторге от новых инициатив Виктора Януковича. Можно было бросить все усилия на стимулирование европейских парламентариев (особенно излишне зависимых от влияния российского Газпрома депутатов от Европейской народной партии). Можно было дергать за газовые ниточки в окружении Меркель и Саркози, настаивая на недопущении Украины в ЗСТ. Но Соединенные Штаты могут спутать все карты в этой игре.

Добавляйте к этому другие выгоды. Сегодня именно США имеют технологию добычи сланцевого газа, объем которого на территории Украины оценивается десятками триллионов кубометров. США рассматривают Украину как серьезного стратегического партнера в плане создания на ее территории военных баз – возможно, даже параллельно военным базам Российской Федерации.

В Брюсселе, где очень ревниво относятся к распространению американских влияний в Европе, новые инициативы Виктора Януковича могут привести к пересмотру отношения к Украине в целом. Еврокомиссар Штефан Фюле на Ялтинском саммите «Ялтинская европейская стратегия» говорил о том, что, мол, ничего шантажировать Европу возможностью вступления Украины в Таможенный союз. Это, мол, право Украины. Но на то время Фюле не догадывался о еще одной карте в резерве украинской дипломатии. Ситуация выглядит следующим образом: Украина посылает Европе мессидж: или будем договариваться сейчас, или потом вам придется учитывать и интересы третьих сторон.

В Москве же визит Януковича могут растолковать по-своему: вы можете начинать свою «маленькую информационную войну» против Украины, но вот победной она не будет. А поражения России в «маленьких» войнах (будь то война 1904 года против Японии, или война СССР в 1979 – 1989 годах в Афганистане) приводят к непоправимым последствиям и потрясениям. Большие победы закаляют, маленькие (и потому позорные) поражения дестабилизируют.

Теперь понятно, почему возникла потребность у отдельных политических кругов приуменьшить роль и значение визита Виктора Януковича в США. Просто новая политика и новые инициативы Украины ломают схему, в которой многое зависело от влияния людей из окружения Тимошенко, – с прямыми выходами на круги в РФ и в окружении Джорджа Сороса. То, что выстраивалось годами с применением больших сил и средств, дает сбой. Именно поэтому в информпространство лихорадочно вбрасываются мифы о письмах (содержание которых не могло быть известным ни одному источнику, на которые ссылаются журналисты) и о встречах, которые не планировались (логично – где в новом процессе место для встречи с Николя Саркози? Она просто лишняя).

...Стилистическая деталь на официальном сайте Президента стала показательной: Украина движется на запад. И если ей в этом не хочет помогать Брюссель – поможет Вашингтон. Мир не без добрых людей.

Кость Бондаренко, Институт украинской политики