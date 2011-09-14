В ПР хотят бороться с экстремизмом - против самих себя?

Листая одно из солидных деловых изданий, автор натолкнулся на статью об очень интересном законопроекте, разработанном известным апологетом «русского мира», заместителем председателя фракции Партии регионов Вадимом Колесниченко. "Регионал" предлагает ввести понятие "экстремизм", а за экстремистскую деятельность наказывать лишением свободы сроком до пяти лет.

В целом идея как бы полностью в русле регулярных мантр президента и его команды о «политической стабильности» и «общественном покое». Ради таких священных вещей не грех и бросить в застенок какого-нибудь нарваного экстремиста, буде тот замыслит циничный подкоп под «стабилизец».

Но когда автор вчитался во фрагменты законопроекта, остатки волос зашевелились у него на макушке. Ведь формулировки базовых определений экстремизма и деятельности коварных экстремистов на сто процентов подходят как раз к действиям нынешней власти и ее партии.

Судите сами... По мнению Колесниченко, экстремизм - это "деятельность физического лица или организации, направленная на насильственный захват власти или незаконное вмешательство в деятельность органов власти, посягательство на основы конституционного строя и национальной безопасности".

«Насильственный захват власти» - это не о недавних местных выборах, когда «лишних» членов избирательных комиссий просто выбросили за двери, пользуясь нормой нового закона о кворуме, а сам «правильный» подсчитывал бюллетени?

«Незаконное вмешательство в деятельность органов власти» - это, видимо, о продавливании прямым шантажом и угрозами в адрес непослушных депутатов «нужных» решений (особенно имущественных и земельных) через местные советы.

«Посягательство на основы конституционного строя» - и этого сколько угодно. От формирования «тушеной» коалиции прямо вопреки положениям действующей Конституции вплоть до возвращения к старой Конституции через (неслыханная вещь в мировом конституционном праве!) решение на все согласного Конституционного суда.

«Посягательство на основы национальной безопасности»? Это уже точно о пресловутых Харьковских соглашениях: отдать украинскую территорию под иностранную военную базу практически задаром.

Экстремистской деятельностью господин Колесниченко называет "препятствие законной работе госорганов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или других организаций, должностных лиц указнных органов... совершенное с применением насилия или угрозой его применения".

Да какая там угроза... Насилия было сколько угодно. Прямо в стенах Верховной Рады не только кулаками - стульями «препятствовали законной деятельности» народных депутатов. Некоторые из них потом неделями по больницам отлеживались после побоев новейших экстремистов.

А лидеров некоторых оппозиционных общественных объединений с применением силы задержали и бросили за решетку. Потом не могли даже обвинения толком составить.

Необходимость принятия своего закона Колесниченко объяснил ростом экстремизма и терроризма в мире.

"Да и у нас в последнее время наблюдаются подобные тенденции - например, перекрывают улицы, происходят массовые столкновения с милицией на митингах", - заявил Колесниченко.

Слушайте, да это же прямой выпад против власти, которая заблокировала кордонами милиции мирное шествие граждан, прямо нарушив Конституцию. Здесь даже на подконтрольный суд не сошлешься - он не запрещал шествия именно на той улице Владимирской, где милиционеры применили дубинки и слезогинний газ против мирных граждан.

В качестве способа борьбы с этим явлением документ предусматривает вынесение предупреждения общественной организации, деятельность которой признана экстремистской.

Согласно проекту, через год после предупреждения в случае продолжения "экстремистских действий" организация будет ликвидирована, а ее деятельность запрещена.

А за участие или помощь в деятельности такой организации - лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Это что же выходит: если следовать букве закона, который предлагает господин Колесниченко, то нужно немедленно вынести предупреждение Партии регионов, через год ее ликвидировать, а главарей посадить? От трех до пяти?

Николай Писарчук