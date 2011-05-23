Как в прямом эфире схлестнулись Инна Германовна и Юлия Владимировна

На последнем эфире Савика Шустера на «Первом национальном телеканале» произошло событие, о котором (пройдут века и годы) отцы и деды будут рассказывать своим чадам – детям, внукам и правнукам.

Если проводить аналогии, то зрители увидели нечто незабываемое – шекспировские страсти, мольеровские сатирические гротески, чеховский смех над людскими слабостями и пороками. Причем без всяких репетиций, режиссеров, сценографов, композиторов, художников и мастеров света сцены.

Главный актер политического спектакля была Инна Германовна Богословская – профессор права. А еще раньше – многократный лидер самых различных, идеологически и политически несовместимых партий и движений Украины. А еще раньше, женщина, если бы не 0,5 процента голосов избирателей, то уж точно стала бы президентом Украины, еще раньше - «друг российских политиков», а еще раньше, как говорил мне российский топ-PR-менеджер алюминиевой империи Дерипаски, - «наш человек в Киеве».

Нет смысла пересказывать, что творилось на подмостках телестудии Савика Шустера. Самый продвинутый театр, спектакль, с гениальными участниками не смог дать столько адреналина, очищающего катарсиса волнений и переживаний миллионам зрителей.

Но все по порядку.

Инна Богословская в течение полутора часов (тут зритель впервые почувствовал, что Первый национальный телеканал вовсе не государству принадлежит, а является собственностью «руководящей и направляющей силы украинского народа», кстати, за наши, налогоплательщиков деньги) рассказала, как экс-премьер-министр незаконно, уголовно наказуемо подписывала газовые документы в Москве.

Все было бы мирно и скучно, как обычно. Но тут на сцену, простите – в студию, вошла «шатающаяся от слабости», с высокой температурой, больная Юлия Владимировна Тимошенко. Даже при диктаторах, судьи выслушивали другую сторону – тихо сообщила в микрофон бывший премьер-министр Украины.

И тут-то все началось. Совсем как у великого Гоголя в повести «Тарас Бульба». В принципе и мы «не будем смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волоса. Так как они были порождением нашего грубого, свирепого века, когда человек вел еще кровавую жизнь…» Кому интересно и кто не видел сольный концерт Инны Богословской – посмотрите. Сегодня это самый посещаемый Интернет-сообществом спектакль одного актера.

Важны не мечущаяся и истерическая Инна Германовна Богословская, да и не весь этот поединок политической фурии со зрителем Первого национального. А то зачем Партия регионов организовала спектакль, который забрал у нее миллионы избирателей?

Что же случилось со здоровьем доктора юридических наук Инны Богословской? Это может рассказать только психиатр или невропатолог. Но как говорят, дьявол скрывается в мелочах. А наблюдательный зритель может только высказать ряд гипотез тех причин, которые довели профессора права Богословскую до демонстрации публичного психоза.

Во-первых, наверно, в основе ее телевизионной истерики лежит банальная, тщательно скрываемая от всех, зависть к Юлии Тимошенко, которая состоялась как политик. Именно из зависти Каин убил родного брата Авеля. А рядом, как известно, с завистью всегда гнев. В спектакле «Инна против Юли» на сцене Савика Шустера, зависть и стала причиной сильного аффекта, который превратил доктора юридических наук в следователя, прокурора, судью и палача в одном лице.

Второе, как пишет Эрих Фромм в «Анатомии человеческой деструктивности», страх обычно мобилизует реакцию нападения. Бегание госпожи Богословской по студии за Юлией Тимошенко, отталкивание ее от микрофона, базарное хамство депутата с десятилетним стажем – есть «один из действенных приемов вытеснения страха» и появления агрессии. Инна Германовна видит врага в экс-премьере, испытывает страх перед ним. Экс-премьер причиняет Инне Германовне невыносимые моральные муки. Как известно, поступки и слова уверенного человека не таковы, как у человека запуганного.

Третье, внимательный зритель усмотрел в спектакле «Инна – Юля» гендерную тему. В прямом эфире встретилась женщины, одна из которых из кожи вон лезет, чтобы выглядеть мужчиной, а вторую уже пятнадцать лет эксперты называют «единственный мужчина в украинской политике». Кстати, все психиатры считают, что мужская истерия заболевание очень редкое, а женская очень часто встречается в медицинской практике.

В общем, из спектакля главрежа Савика Шустера зрители поняли, что наступила эпоха политического обнуления и лоялизма, время идейного совращения молодого поколения, когда позволено все, что запрещено законом. И самое страшное, что слово «репутация» (политика, профессора права) исчезло из украинского словаря. А власть своим политическим весом покрывает людей, которые уже давно себя дискредитировали в глазах избирателей и которые не пользуются у народа никаким авторитетом. Но иногда даже маленькая Моська отбрасывает такую длинную тень, что закрывает слона.

Но главное! Доктор юридических наук Инна Германовна Богословская «фрукторианка». Это женщина, которая питается только плодами, упавшими с дерева и которые уже давно мертвы.

Виктор Тимошенко