Убийство бин Ладена в прямом эфире: Третья Мировая впереди?

Сюрреализм конца эпохи постмодерна, ставший явью: лауреат Нобелевской (а не Сталинской!) премии Мира (а не Войны!), сидит перед монитором и то ли играет в компьютерную «стрелялку», то ли в режиме real-time отслеживает — как спецназовцы-морпехи убивают человека, похожего на бин Ладена, то ли сам нажимает гашетку — на компьютерном джостике.

Бин Ладен уничтожен как символ — даже если он жив как человек, это уже никого не интересует.

Но у символа, реального прототипа которого вроде бы убили, — два варианта дальнейшего существования: стать вечно живым — гипербрендом, нарицательным — вроде Че Гевары, растиражированного на миллиардах маек, либо умереть — занять свое место в пантеоне великих (злодеев) и быть не то чтобы забытым, но деактуализированным.

А ведь в современных условиях эффективное социальное воздействие строится на несимметричных технологиях, поэтому Аль-Каида, как и любая другая аналогичная организация, актуальна не как иерархия во главе с харизматичным фюрером, а как многоядерная сетевая структура со своей иконой-брендом. Такая мировая политическая франшиза, такой мировой как бы анти-МакДоналдз.

В связи с гибелью бин Ладена пока что уместно не столько рассуждать, сколько правильно ставить вопросы. Похоже, сейчас главными могут считаться два вопроса — один частный и один глобальный.

Итак, сначала вопрос частный.

Устранение бин Ладена — на благо предвыборной кампании Обамы, во вред ей или параллельно?

Чтобы было во благо, надо колоссально мифологизировать эту победу и растянуть информационную волну до 2012 года.

Во вред — если вдруг в самый неподходящий момент будет объявлено, что убили двойника, а настоящий бин Ладен — вот он, жив здоров. Ну или что весь прямой эфир по штурму особняка был отснят в Голливуде. (Есть мнение, что высадка американских астронавтов на Луну была голливудской мистификацией. И хотя это не так, многие свято верят, что Луну отсняли в павильоне.)

Параллельно — при нынешнем уплотнении общемировой повестки дня (лишь за четыре месяца этого года произошли Египет, Ливия, Япония), уже через полгода о нем забудут, да и какой-то этот бородатый дядька бутафорский — типа Деда Мороза. Ну не тянет он на амплуа диавола во плоти.

А теперь вопрос глобальный.

Способно ли устранение бин Ладена усилить, обострить, разжечь «войну цивилизаций»? Является ли убийство бин Ладена сигналом к началу Третьей Мировой войны? И кто следующий? Или это всего лишь борьба за нефть, для которой «война цивилизаций» — всего лишь предлог для диверсификации источников?

Но, похоже, ответы на большинство этих вопросов не знают даже основные действующие лица нынешних сюрреалистических процессов. И, возможно, в этом и проявляется турбулентность современности — эпохи великого перехода.

Андрей Окара