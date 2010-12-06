Украина – хоть и не Россия, но кое-что общее у нас имеется

Профессор Университета Индианы Дмитрий Шлапентох является одним из признанных эрудитов и экспертов по России в мировом академическом сообществе. Он хотя и не блещет контактами на уровне Белого Дома, как многие американские «советологи» или «эксперты по России», но тем не менее остается авторитетом в США. Хотя иммигрировал в штаты в конце 70-х годов, он, обладая поразительной академической эрудиции, даром рассказчика и глубоких знаниями по истории и литературе России, и сегодня поражает участников любой конференции сотнями интересных деталей из повседневной жизни Южной Осетии, особенностей московской элиты или быта сибирских нефтяников.

«Вы давно иммигрировали из СССР. Как вам удается оставаться в курсе современной жизни России столько лет?» - искренне спросил-позавидовал я. «А я в каждый мой приезд в Россию две недели провожу в поездах. Еду или в Сибирь, или на Юг и беседую с людьми. Это уникальный источник информации. Люди там разнообразные и очень откровенные. Это уникальный метод погружения. Рекомендую».

Поскольку последние десять лет в силу своей специальности я живу вне Украины, то всегда во время кратких приездов, раз или два в год, стремлюсь как можно лучше понять и побольше узнать людей в стране. В этом году, чтобы как-то получше ощутить пульс родины, постарался проделать путешествие по линии Крым – Киев – Львов на поезде. Разнообразные детали этих поездных бесед с людьми оставляю за скобками этой публикации, но вот один общий тезис заслуживает внимания.

Мои собеседники были самых разных политических убеждений, профессий, говорили на разных языках и поддерживались диаметрально противоположных политических взглядов, но вольно или невольно я получал от них все тот же месидж. Все мои собеседники хотели либо сами уехать из Украины, либо, не надеясь «спрыгнуть», настоятельно советовали не возвращаться в Украину.

Тут речь даже не идет о традиционном стереотипе, что «там» лучше, чем «у нас».

Такое мнение, иногда, кстати, очень необоснованное, у значительной части населения СССР было всегда. Но. тем не менее. еще год назад такая позиция хотя и проявлялась в 60-70 процентах случаев, тем не менее не трансформировалась в какую-то программу к действиям. Более того, половина из тех, кто говорил, что «там лучше чем у нас», подчеркивал, что «у нас больше драйва, больше возможностей и т.д.» То есть, даже признавая, что там лучше, половина опрошенных была готова жить и делать так, чтобы у нас стало тоже хорошо. Верила, что это возможно.

Ситуация изменилась со времени моего последнего опроса.

В этом году количество моих собеседников, которые повторяли, что там лучше и делается все для людей, вырос до 80 процентов. Более того, теперь эта позиция приобрела другое качество – практическую программу действия. Они не просто говорили, что там лучше, они искали возможности «свалить из этой страны». При чем «страна» - это самое лестное название, которое они давали Украине. И друзья, и случайные знакомые расспрашивали о возможностях найти работу, инвестировать деньги или устроиться на учебу.

Конечно же, это можно было объяснить пост-оранжевым синдромом, когда мне это советовал львовский врач или киевский историк. Очевидны были и мотивы у таких респондентов – разочарование и ликвидация основ демократии, национальной гордости, притеснение украинского языка, пересмотр истории, памяти, самого понятия державы и так далее.

Но гораздо сложнее было объяснить, когда вполне успешный предприниматель из Одессы, который вполне искренне ненавидит Гурвица и верит в Януковича и будущее Украины с Януковичем, на мой вопрос, стоит ли мне вернуться в Украину, поперхнулся и спроси: «Зачем?» - «Ну, ты ж считаешь, что тут много драйва, много перспектив и все идет в рост». - «Да, - согласился он, - но только все равно там надежнее. Неизвестно, что будет завтра или послезавтра. В Одесской прокуратуре на ключевых должностях уже только донецкие. Пока с ними работать можно, но неизвестно, что будет дальше. Пока работаем, но если они завтра захотят что-то сделать, то сделают»...

То же самое можно было услышать от симферопольского таксиста или севастопольского лоточника.

Понятно, что любой социолог назовет данный опрос нерепрезентативным и условия интервью некорректными. Не претендую на абсолютную научную объективность и полноту картины, но тенденция, как говорится, на лицо. Среди граждан зреет дистанциирование от украинской политики и политиков. Еще два-три года назад большинство моих знакомых во Львове, Киеве, Донецке или Симферополе искренне верили, что Ющенко, Тимошенко, Мороз, Симоненко или Янукович, соответственно, являются представителями их интересов. Сегодня же все больше они сплавляют ВСЕХ политиков в единый класс (животных, хищников, нелюдей) и все больше описывают эти отношения в антагонистических терминах: мы и они, простой народ и политики, власть и люди. Они все меньше верят, что можно что-то изменить в этой стране. В результате, единственный выход – это отдалится от такой страны. Показательно, что все чаще в разговорах об Украине используется термин «эта страна», а не наша страна, Украина, дом, родина.

В последнее время рост этой тенденции - показатель провала украинских политиков. ВСЕХ украинских политиков. Они не смогли даже создать иллюзию, что эта страна принадлежит ее гражданам. Частые ссылки на «донецких» и Януковича указывают на причины такого роста.

Кстати, недавний опрос общественного мнения в России показал, что 73% россиян хотели бы уехать из России. Украина – хоть и не Россия, но общее у нас все так есть.

Всеволод Самохвалов