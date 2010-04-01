В Украине появилась организация “мстителей” - борцов с коррупцией

В стране появился Народный антикоррупционный фронт Украины, сокращенно – НАФУ. Об этом УНИАН стало известно из достоверных источников. В частности, на журналиста УНИАН вышел аноним, который взялся организовать встречу с первым лицом организации. Встреча прошла на окраине Киева с соблюдением всех необходимых мер безопасности со стороны ее организаторов.

Собеседник агентства, лицо которого было скрыто черной маской, согласился рассказать о цели, принципах организации и методах работы Фронта. По его словам, структура была сформирована людьми, которые потеряли веру в борьбу власти с коррупцией. “Меняются правительства, состав парламента, президенты, однако мы видим, что реально с коррупцией никто бороться не собирается. Все громкие заявления и декларации оборачиваются тем, что эта гидра лишь растет, все глубже пускает корни в обществе. Последней каплей, по словам представителя Фронта, стало то, что антикоррупционные законы, которые должны были быть введены в строй с 1 апреля этого года, так и не вступили в действие.

“Потому, – говорит лидер НАФУ, – мы решили, что сами введем данные законы в действие. И введем именно 1 апреля этого года”.

Кто входит в организацию? Как объяснил лидер НАФУ, это “надежные, проверенные люди, которые подбирались методом личных рекомендаций и проходили через конкретные тесты и испытания”. В частности, относительно владения оружием, приемов борьбы, конспиративных навыков и тому подобное. Преимущественно это бывшие работники спецслужб, военные. В каждом звене (по пять человек) каждый его член знает лишь двух, старший группы общается с ними по специально разработанной методе.

Как Фронт будет бороться с коррупцией? Составляются списки крупнейших коррупционеров, информация тщательным образом проверяется. Приговор в отношении каждого коррупционера выносится на специальном заседание руководящего органа, в который входит семеро лидеров структуры. Право исполнить приговор получают в специально проведенном соревновании все, кто выразил желание. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.

В серьезности намерений организации журналист УНИАН убедился вскоре после встречи. Она состоялась в понедельник. Лидер организации сообщил, что члены фронта, в частности, сумели проникнуть в Верховную Раду, где в ближайшее время проведут ряд громких “мероприятий”. В частности, объяснил Павел, известно, что многие депутаты держат полученные за коррупционные действия средства (лоббирование законов, голосования за определенные назначения и тому подобное) в служебных сейфах. “В канун 1 апреля, чтобы показать реальность наших намерений, мы конфискуем из сейфа одного из депутатов 400 тысяч долларов США. Вы об этом услышите”. А уже когда встреча завершалась, прибавил: “Кстати, а еще немного раньше, днем, у одного из депутатов столичного горсовета будут изъяты документы, которые проливают свет на приватизационные аферы в столице”.

Информация подтвердилась стопроцентно. Вечером СМИ сообщили о том, что из сейфа депутата С. похищено именно 400 тысяч долларов. А днем стало известно, что из машины депутата горсовета похищены приватизационные документы. Следовательно, в ближайшее время, как заявил лидер НАФУ, они могут быть обнародованы.

Он также сообщил, что уже в ближайшее время в парламенте будут конфискованы значительные суммы из сейфов других депутатов и их помощников. “Люди уже держат под контролем практически все самые богатые особняки украинской знати в Конча-Заспе, – сказал руководитель НАФУ. – В ближайшие дни здесь будет проведена конфискация 3,5 миллионов долларов и драгоценностей на сумму 7 миллионов евро. Взамен жертвам будут оставлены досье, собранные на них членами фронта, из которых этим людям станет понятно, почему конфискация произошла именно у них. Будем также выводить из строя роскошные яхты и автомобили нуворишей, которые нажили свои состояния коррупционным путем. Есть также определенные идеи, как “поработать” с педофилами, но они пока еще нуждаются в более подробном обсуждении”.

В завершение разговора, лидер Фронта выразил сожаление, что “все события с депутатом Лозинским произошли раньше, чем начала действовать их организация”. “Я бы лично поработал с этим субъектом, – сказал он. – Гарантирую, мало ему бы не показалось”.