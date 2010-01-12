Правильно говорил Президент, но только зачем мелочиться?

Я понимаю, что речь Президента – это не сольное выступление, за его ответами на пресс-конференциях всегда стоит работа творческого (политтехнологического) коллектива, благодаря которому партия может звучать идеально, а может не звучать вообще. На сегодняшней семнадцатой пресс-конференции под названием «Украине – быть» партия Виктора Андреевича была сыграна неидеально. Но как по мне – это ошибки в партитуре (такие ошибки хоть и редко, но случаются), допущенные его командой. Потому что когда Президент вытащил на свет уголовное дело российской прокуратуры от 1996 года, где фигурирует Тимошенко (пусть даже основные выводы расследования датированы 2004-м, какая разница – он после этого ее уже дважды премьер-министром подавал), – это выглядит мелочно. Еще в 2002 году коммунисты возмущались, что Тимошенко «обобрала российскую армию», а сегодня он сам использует это как козырь…

Впрочем, это не способно нарушить торжественность момента…

Виктор Андреевич критиковал Тимошенко – иногда устало и снисходительно, иногда напористо, параллельно доставая ее команду. «Министр внутренних дел стал партийным агитатором, ездит с пистолетом, агитирует за премьер-министра. Я бы хотел предупредить начальников УВД в областях: вы присягали не министру, а народу Украины. Чтобы вам не пришлось свое будущее проводить, как беглый министр Белоконь, злоупотреблявший положением», – предупреждал Виктор Ющенко.

«Угрозы перед Украиной стоят не менее серьезные, чем были в 2004 году, – говорил он. – Сегодня первый тур будет определять того, кто станет Президентом. И главная угроза исходит от того, кто станет оппонентом Януковичу. Наибольшая угроза – Тимошенко. В этом случае победит не законность, не демократия…»

Но, казалось бы, выгодная Януковичу, критика Тимошенко в ответе на вопрос, прерывалась его уверенной заявкой: у меня нет сомнений, что я стану победителем. И последующим утверждением: единственная пара, через которую будет реализоваться угрожающая кремлевская политика: это Тимошенко – Янукович. Сейчас борются две платформы – пророссийская и проевропейская. Вы становитесь участниками общенационального референдума.

О чем бы ни говорил Виктор Андреевич, он все равно возвращался к Тимошенко. «Или я кризис в Украину не пущу. А если уж пустила, то не выпущу, – интерпретировал Президент давние выступления премьер-министра, предупреждая: – Если бы общество знало, во сколько обходится каждый месяц пребывания на должности премьера... Я предупреждаю, не ошибитесь, чтобы вы не кусали потом локти». Прозвучало также такое: после политреформы 2004 года страна стала фактически парламентской, ответственность за состояние экономики лежит на премьере.

Часто критика Тимошенко и ее команды звучала весьма убедительно.

Никуда не денешься от уголовного дела Олега Ляшко. Виктор Андреевич зачитал план перевоспитания бывшего заключенного, ныне нардепа от БЮТ, выписанный в трудовой колонии. Среди пунктов по перевоспитанию, стояли: приобщить к труду, помочь осознать преступление, привлечь в коллектив, привить уважение к закону. Зачитывая каждый пункт, Президент резюмировал: не выполнено. А когда дошел до места: привлечь в коллектив, заметил: нашел себя в коллективе БЮТ.

Впрочем, упомянутый депутат, депутаты, насилующие детей, и Лозинский, были выбраны как пример несовершенства партийной системы выборов…

Конечно, я понимаю, что все эти уголовные дела, цифры, подтверждающие плачевное состояние экономики, – это домашние заготовки президентского штаба. Но благодаря чередованиям их с острыми вопросам журналистов и очень эмоциональными ответами главы державы конференция была интересной.

Вот, например, обвинили его, что «Известия в Украине» не выходят потому, что они вас не поддерживали». «У меня нет интереса к вашему изданию, – заметил Виктор Андреевич. – И к тому, какая у нее позиция относительно событий в Украине? Ставьте этот вопрос в Москве. Поверьте, мы в Европе будем последней страной, где будут разрешать ваш выход. А ваши журналисты будут приезжать вести у нас ток-шоу».

К теме свободы слова он возвращался еще дважды. Когда повторял, что свобода слова – это предтеча демократии. А потом, размышляя о журналистах: как вас уберечь от партийной кассы, как уберечь от коррупции…

Любопытно, что когда Президента упрекнули в том, что он вслух обвиняет в педофилии людей, которые не осуждены, он сказал: а как они могут быть осуждены, если министр – член большинства, в котором сидят эти самые преступники? Когда же его в ответ упрекнули, что министр Луценко был первым номером его партийного списка, он сказал, что на лицах людей на написано, что они министр. И что каждый человек, оказываясь на той или иной должности, часто сам делает выбор между личным и государственным интересом. И иногда он поддается искушениям, просто не выдерживает их.

Правовая аргументация некоторых оценок Президента, например, депутатов-педофилов, «прихрамывала», но когда он при этом искренне просил «услышать эту настрадавшуюся мать», – ему хотелось верить.

Где еще «хромали» ответы Президента? В вопросах, касающихся Госуправления делами. Ответ на то, как ушло с баланса Госуправления делами Межигорье, вряд ли можно считать исчерпывающим. А вопрос, как был сдан в аренду на 30 лет «Президент-отель» и вовсе был переадресован главе Госуправления делами Игорю Тарасюку (шефу избирательного штаба Виктора Ющенко), который почему-то отсутствовал.

В выступлении Президента было много спорных моментов. Ну чего стоит заявка, что вот у меня есть в команде «министр обороны» Ехануров, а он мог бы быть, как Гриценко, который сейчас ходит и что-то там говорит… Хотелось возразить: зато к Гриценко как к министру у КРУ претензий не было, а вот к Еханурову – извините. И вообще, если вы, по вашему признанию, искали министра, который мог слово НАТО на английском написать, то что же вас Гриценко не устроил?

К слову, Президент снова часто повторял, что в стране не было украинского премьер-министра, подчеркивая, что такой премьер будет. И невольно я задаю себе вопрос. Кого он имеет в виду? И не нахожу ответа…

…В последнее время на его пресс-конференциях всем хватает времени – журналистам, чтобы задать вопрос, ему, чтобы ответить. И, последние аккорды его выступлений звучат как ни у кого искренне.

«Я не видел счастливого раба… Только тот по-настоящему счастлив, кто свободен. Мы не можем обрести свободу, не вернувшись домой. Мы должны идти домой, в Европу. Идем с Шевченко, с Мазепой, со Скоропадским. Со всеми теми, кто творил европейскую жизнь… Дорожите этим».

Маша Мищенко