Библию переложили на лондонский слэнг

Учитель Кит Парк (Keith Park) переложил Библию на рифмованный сленг кокни, чтобы привлечь внимание учеников спецшколы Чарлтон в юго-восточной части Лондона к изучению Священного писания. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

В книгу Парка, которую он назвал "Библейские истории на рифмованном сленге кокни" (Bible Stories in Cockney Rhyming Slang) вошел рассказ об Адаме и Еве, Каине и Авеле, а также Новый Завет. Парк уже опробовал учебник в драмкружках тридцати общеобразовательных и специальных школ.

Для кокни характерен не только акцент, но и употребление рифмованного сленга, при использовании которого слово заменяется рифмующимся с ним слово сочетанием. Так, вместо "feet" (ступни) носитель диалекта может сказать "plates of meat" (тарелки с мясом), а вместо "head" (голова) - "loaf of bread" (ломоть хлеба).

Парк широко использует этот прием. Например, Иисуса Христа он называет не Jesus Christ, а Cheese and rice, слово господне - не Word of God, а The Lemon Curd of God. Слову dead (мертвый) соответствует brown bread (серый хлеб).

Кроме того, лондонский учитель использовал для книги популярные сериалы. Историю Самсона и Далилы он оформил в стиле сериала Carry On, а для Адама и Евы позаимствовал стиль у персонажа ситкома Only Fools and Horses.

Это не первая подобная инициатива. Еще в 2001 году было анонсировано издание Нового Завета на языке кокни. Его написали преподаватели воскресных школ восточного Лондона.

Лента.ру