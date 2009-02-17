Тимошенко не знает, что делать с кадрами?

Законы жанра требуют от Юлии Тимошенко после провала голосования за вотум недоверия правительству и драматичного заседания СНБО энергичных ответных действий. Но премьер не торопится переходить в контрнаступление. Похоже, у нее нет четкого плана действий.

Переформатирование коалиции с участием Блока Литвина позволило решить вопрос сохранения Юлии Владимировны в премьерском кресле, а поддержка коммунистов в самые необходимые моменты – принимать некоторые законы. Но страна де-факто вступила в президентскую кампанию, а здесь уже в ход пошли несколько другие правила игры и приоритеты. Премьеру пора задуматься о реальных действиях по преодолению экономического кризиса, но она пока тянет время.

Победа над Виктором Ющенко в борьбе за газовые соглашения и выяснение отношений в Партии регионов, наверное, тешат самолюбие Юлии Владимировны. В то же время становится очевидным, что миллионы украинцев, мягко говоря, не удовлетворены своим благосостоянием и темпами падения уровня жизни. «Кредитный рай» в масштабах страны обернулся угрозой социального взрыва и размыванием среднего класса. Отсутствие внятной антикризисной стратегии превращает правительство в сидящее на пороховой бочке с очень коротким фитилем. Еще несколько недель – и очередь желающих его поджечь, не имеющих отношения к большой политике, выстроится под стенами правительственного здания.

С начала года в информационное пространство выброшено немало информации о будущих ротациях в Кабинете Министров. Если ее суммировать и проанализировать, то, наверное, только сама Юлия Владимировна и ее правая рука, первый вице-премьер Александр Турчинов, защищены от возможности увольнения. Практически непоколебимы и позиции Григория Немыри – внешнеполитическая активность леди Ю набирает обороты, а отношения с МИДом у премьера оставляют желать много лучшего. Зато к остальным министрам претензии можно высказывать пачками. Поэтому немногочисленные доверенные лица Юлии Владимировны позволяют себе из-под полы раздавать направо и налево «черные метки» министрам не только из квоты НУ–НС, но и бютовским выдвиженцам. Кому-то – по старой дружбе, кому-то – чтобы ускорить решение собственных «шкурных» вопросов.

Показательным стал уход Виктора Пинзеника, которого в спину премьер фактически назвала слабаком. Виктор Михайлович вряд ли сегодня сожалеет о своем увольнении. По сути, он сошел с тонущего политического корабля, на котором осталось подавляющее большинство его соратников по Партии «Реформы и порядок», на политический необитаемый остров. Подберет ли там своенравного министра финансов спасательный катер с Банковой – пока бабушка надвое сказала. Амбициозный Пинзеник работал в самых разных составах правительства независимой Украины и нажил себе славу человека довольно неуживчивого.

Юлия Тимошенко таки не отказалась от использования позиции премьер-министра для старта в президентской кампании. Видимо, она предполагает некие экономические действия – если не успехи, то хотя бы сдерживание кризиса. Штаб Юлии Владимировны вынужден реагировать на данные социологических исследований, которые демонстрируют рост популярности Арсения Яценюка – слишком бурный как для молодого политика, отметившегося на разных должностях, – но все равно неприятный. От премьера в нынешней ситуации требуются конкретные и зачастую непопулярные действия, а накормить пятью хлебами 5000 тысяч человек не в состоянии даже Александр Турчинов, которого за глаза в узких кругах называют «Пастором». Пока не похоже, чтобы в загашнике у Тимошенко был рецепт украинского экономического чуда антикризисной направленности.

По всей видимости, Юлия Владимировна находится перед непростым выбором. Ее запоздалые призывы к консолидации политикума в борьбе с кризисом не нашли поддержки в среде оппонентов. «Регионалы» будут жить и работать, словно большевики – по принципу «чем хуже, тем лучше». Любые премьерские инициативы на Банковой вызывают приступы остракизма. Да и Владимир Литвин на поверку оказался не слишком надежным союзником – он не только умело торпедирует попытки разменять кресло первого вице-спикера на поддержку коммунистами кадровых ротаций в правительстве, но и не торопится делегировать своих людей в Кабмин. Тимошенко приходится выбирать не только между профессионалами и поклонниками ее политического таланта – представителей обеих категорий в ее свите хватает. Ей необходимо отыскать такую конфигурацию правительственных замен, чтобы ее можно было проголосовать одним постановлением.

Складывание кадрового паззла из нескольких кусочков – занятие не только увлекательное, но и трудоемкое. Тимошенко практически лишена права на ошибку, а у кабминовских новобранцев не будет традиционных 100 дней на раскачку – кризис вовсю хозяйничает в стране. Как бы в марте–апреле власти не пришлось держать ответ не в парламенте, а перед многотысячным митингом у стен Кабинета Министров.

Евгений Магда