Обоснованный курс – 12 гривен за доллар?!

Итак, в минувший четверг курс на межбанке преодолел планку 10 грн/долл, а в обменных пунктах за доллар просили даже 11 гривень. Но в тот же день последовали жесткие заявления высших должностных лиц, их угрозы в адрес коммерческих банков, а также руководства Нацбанка, и в пятницу американская валюта существенно подешевела. К закрытию торгов на межбанке котировки снизились до 7,96/8,50 грн/долл, а наличный доллар после обеда можно было купить по 7,6-7,9 гривень.

Ясно, что для экономики и населения – особенно для тех, кто взял валютные кредиты – курс в 10 грн/долл стал шоком. Поэтому параллельно с поиском виновных в столь стремительной девальвации гривни пошли разговоры о «справедливом» валютном курсе.

В четверг в эфире одного из общенациональных телеканалов Виктор Ющенко заявил о том, что «точка в падении курса гривни практически достигнута». Данная фраза весьма двусмысленна, однако при этом Президент потребовал «стабилизации» курса в течение десяти дней, имея в виду снижение курса. Впрочем, его неуверенность можно понять, если вспомнить валютный кризис в Украине в 1998-1999 годах, когда Виктор Андреевич возглавлял НБУ, и когда гривня выписывала еще более крутые виражи, чем сегодня. Так, доллар начал быстро расти к гривне одновременно с российским дефолтом во второй половине августа 1998 года. Уже к концу августа наличная гривня девальвировала в полтора раза - до значения 3 грн/долл (причем, в обменных пунктах доллара не было, а купить его можно было только у менял), а к концу сентября цена доллара подпрыгнула до 4,5-5 гривень. Ну а в начале 2000 года курс поднялся до 5,4-5,5 грн/долл – то есть, гривня упала в 2,7 раза.

Руководители Национального банка недавно сообщали о намерении держать курсовой рубеж 7,5 грн/долл, считая, по-видимому, такой показатель экономически оправданным на сегодняшний день. Юлия Тимошенко же в субботу заявила, что экономически обоснованным сейчас является курс 6-6,5 грн. за доллар. В этом плане хочется заметить, что сами понятия «экономически обоснованный курс валюты», «справедливый валютный курс» и т.п. – не представляются безукоризненными с экономической точки зрения. Вряд ли можно каким-то способом рассчитать и потом уверенно заявлять, что такой-то курс является экономически обоснованным и справедливым. Доказательство тому – например, колебания валютной пары евро-доллар. В последние годы евро практически постоянно рос к доллару, отчего претерпевали европейские экспортеры и радовались американские. А с лета 2008 года уже доллар стал резко укрепляться к евро – с 1,59 долл/евро до 1,24 в октябре-ноябре. В последние дни, правда, евровалюта снова сильно выросла – до 1,47 долл/евро 18 декабря, однако затем произошел очередной быстрый откат – до 1,39 в пятницу вечером.

Очевидно, что такие сильные курсовые колебания не могут быть объяснены изменением соотношения экономических показателей в США и ЕС (инфляции, ВВП, торговое сальдо). И бесполезно пытаться определять некий «экономически обоснованный» курс евро к доллару – никто в мире сейчас не знает, как поведет себя эта валютная пара в ближайшее время и в 2009 году.

То же самое касается и курса гривна-доллар. Конечно, на него должен влиять размер инфляции, ведь пропорционально росту потребительских цен происходит обесценивание валюты внутри страны. Однако большое значение имеют также конъюнктура для экспорта-импорта, темпы притока (оттока) иностранного капитала и прочее. Ну и, естественно, действия центробанков.

Однако в качестве определенного маяка для расчета возможного сегодняшнего курса гривны можно взять курс в 2000 году. Поскольку к концу 1999 года рост доллара, начавшийся в августе 1998 года, практически закончился. Потом гривня больше не падала – до нынешней осени.

В 2000 году курс держался на уровне примерно 5,4 грн/долл (были прыжки до 5,5-5,6). К апрелю 2005 года он составлял около 5,3 грн/долл., и тогда была проведена мгновенная ревальвация до курса 5,05. Данный курс продержался до весны 2008 года, когда Нацбанк провел еще одну ревальвацию – до 4,85 грн/долл.

Рассчитаем по инфляции в США и Украине, насколько обесценились за этот период доллар и гривна.

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Инфляция в Украине (%) 25,8 6,1 - 0,6 8,2 12,3 10,3 11,6 16,6 Инфляция в США (%) 3,4 1,6 2,4 1,9 3,3 3,3 2,5 4,1

В ноябре 2008 года потребительские цены в США снизились к октябрю на 1,7%, а к ноябрю 2007 года выросли на 1,1%. Примем для расчета ноябрьскую годовую инфляцию за показатель всего 2008 года – 1,1%.

В Украине в ноябре к октябрю инфляция составила 1,5%, а с начала года – 19,8%. За весь 2008 год ожидается около 22%.

Как видим, инфляция в Украине почти во все годы (за исключением 2002-го) намного превышала инфляцию в США. И если предположить, что курс гривня-доллар на начало 2000 года был реальным (рыночным, «экономически обоснованным», «справедливым»), то гривня к доллару должна была регулярно (кроме 2002 года) девальвировать. Однако в Украину стал возрастать приток иностранной валюты – от экспорта (за счет роста мировых цен на сталь), за счет приватизации, а позднее – вследствие мощного наращивания внешних займов. Вот Нацбанк и укреплял гривну. Если же предположить, что приватизации и займов не было бы, а цены на металлы не росли, то гривня бы после 2000 года только падала к доллару.

За период с 1 января 2000 до конца 2008 года инфляция в США достигла 26,3%, а в Украине – 182,3%. То есть, потребительские цены возросли, а национальная валюта обесценилась: доллар в США – в 1,263 раза, гривня в Украине – в 2,823 раза.

Следовательно, покупательная способность гривни по отношению к доллару снизилась в 2,24 раза (2,823/1,263). Поэтому при соблюдении паритета покупательной способности гривни с долларом США по состоянию на начало 2000 года - и с учетом валютного курса на ту дату в 5,4 грн/долл - доллар должен стоить в январе 2009 года 12,1 грн.

Или, по-другому, одна гривня должна стоить 8,3 центов США.

Конечно же, курс 12 грн/долл тоже нельзя считать справедливым или экономически обоснованным, тем не менее, он основан на соблюдении паритета доллара с гривней сейчас и восемь лет назад. Да, вполне вероятно, что гривня в 2000 году оказалась значительно недооцененной к доллару – после кризиса 1998-1999 годов, но ведь и в результате нынешнего кризиса возможно повторение такой ситуации (если не хуже).

Впрочем, по любому, Нацбанк должен стараться не допускать очень быстрой девальвации, используя для этого свои золотовалютные резервы и другие инструменты. Было бы разумно стабилизировать на несколько месяцев курс на уровне, скажем, в районе 7,5-8 грн/долл, чтобы население и бизнес к нему несколько адаптировались. А уже потом – если к тому времени не улучшится конъюнктура для отечественного экспорта и, соответственно, не возрастет экспортная валютная выручка – проводить следующий шаг по девальвации гривни…

Михаил Маркелов