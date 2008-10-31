Проезд в метро: за что я буду платить больше в четыре раза?

Наведите порядок с рекламой в метро и достаточно будет платить 1 гривню... За повышенную цену проезда нам все равно не смогут обеспечить надлежащее качество услуг...

Мнение Я еще могу вытерпеть повышение стоимости поездки в метро вдвое. Но сразу в четыре раза – вплоть до 2 гривен – ну, это уж слишком. Возмущение – первое ощущение от этой новости, даром что я уже ...надцать лет ежемесячно покупаю проездной билет. И значит, ноябрь еще буду ездить по старым тарифам.

Я люблю и очень горжусь лучшим для меня метро в мире. Хочу, чтобы поезда были исправны, а работники получали зарплату, достойную их подземной работы.

Но сейчас не могу избавиться от ощущения, что за счет пассажиров городские власти в который раз пытаются решить те проблемы, которые должны решаться другими методами и за счет других решений. Не могу избавиться от ощущения, что вместо наведения порядка с доходами и расходами метрополитена (от рекламы, аренды и т.п.) городские власти избрали самый простой путь – увеличить цену за проезд.

То, что в первую очередь бросается в глаза, – пассажиропоток и реклама. Да наведите порядок с расценками на рекламу в метро и с использованием доходов от нее, и я уверена, что 1 гривня – будет наиболее оптимальной цифрой. Все другие расходы перекроются от упорядоченных рекламных источников.

Я согласна платить гривню за поездку в метро, но требую, чтобы в метро навели порядок с рекламой. Сократите ее объемы настолько, чтобы пассажиры чувствовали себя психологически комфортно в транспорте.

Ведь все вагоны залеплены рекламками извне и изнутри – и никто не спрашивает, хочет ли пассажир, чтобы на его нервную систему валилась просто лавина навязчивой ненужной информации.

Отдельно скажу об эстетической и историко-культурной стороне дела. Задумаемся: столичное метро через два года отметит полувековой юбилей – 6 ноября 1960 года был открыт первый участок Святошинско-Броварской линии с пятью станциями – „Вокзальная”, „Университет”, „Крещатик”, „Арсенальная” и „Днепр”. То есть, по меньшей мере эти пять станций уже можно отнести к историческому наследию города, со всеми соответствующими последствиями для сохранения их первозданного вида.

Мне жаль, но мы, киевляне, “проиграли” наше метро еще с десяток лет назад, когда на эскалаторах центральных станций какой-то умник заменил художественные светильники-свечи с коронами под бронзу на минималистично неэстетичные лайт-боксы. Некрасиво, но выгодно – очень удобно размещать рекламу, “косить” денежки. Киевляне между собой поворчали, да так и сошло...

Сейчас портятся центральные станции метрополитена, краса и гордость города – они строились в те времена, когда на их отделку шли дорогие натуральные материалы, над проектами работали известные архитекторы и скульпторы.

Прочтем, что пишет сайт Киевского метрополитена о некоторых из станций:

„Крещатик” – центральная станция города, авторы обратились к истокам украинского искусства. Мраморные пилоны с яркими вставками из майолики передают национальный колорит...

“Университет” – одна из лучших станций в Киеве. Облицовка пилонов розовым мрамором с белым декоративным орнаментом из гипса, карнизы из литого стекла и освещения за ними, сложный узор на полу делают эту станцию чрезвычайно привлекательной...

“Театральная” (бывшая “Ленинская”) станция монументальная. Для ее облицовки были открыты карьеры Лезниковского гранита, уже давно закрытые для разработки. Монументальность несколько смягчают путевые стены из белого мрамора под флорентийскую мозаику...

“Станция Площадь Льва Толстого” – облицовка белым мрамором пилонов повторяет линию конструкции, которую подчеркивает и замкнутая лента из анодированного под бронзу алюминия. Бра и светильники, стилизованные под подсвечники, создают атмосферу первого бала Наташи Ростовой... (Сегодня Наташа Ростова могла бы на этой станции быстренько выбрать себе нужную марку дезодоранта или омоложающего крема).

“Золотые ворота”. Станция получилась удачной благодаря использованию лекального мрамора в большом количестве, облицовке свода сотнями метров художественной мозаики и использованию бронзовых люстр высокой художественной ценности. Расположена станция рядом с известным памятником „Золотые ворота”. Архитектурно-художественное оформление станции решено, исходя из исторической значимости. Характерным признаком культовых сооружений того времени были арка и свод. Эти традиционные методы были положены в основу идейно-художественного решения строения станции. Высокохудожественная мозаика, люстры и бра воспринимаются как завершенное произведение...

И во что превратилось теперь “произведение искусства”? Не думаю, что на стенах Золотых ворот сотни лет назад висели плакаты с рекламой модных бутиков, косметики, драгоценностей или других товаров ширпотреба.

...На мой взгляд, здесь есть еще один аспект. Во время финансового кризиса навязчивая реклама из разряда “купи-приобрети” для многих участников пассажиропотока станет дополнительным раздражителем и напоминанием об их... финансовой несостоятельности. О том, чего они не могут себе позволить.

И наконец... За повышенную цену проезда нам все равно не смогут обеспечить надлежащее качество услуг, комфортности перевозок. Скажем, если на железной дороге я хочу ехать более комфортно, то покупаю более дорогой билет. Но сможет ли метрополитен за 2 гривни обеспечить мне с 1 ноября комфортный проезд? Без давки в переполненных вагонах, без толкотни на перронах и на эскалаторах, без торгашей в переходах к метро. Стопроцентно уверена – с 1 ноября изменится лишь стоимость проезда. Все остальные – будет на те же 50 копеек.

Значит, я плачу и согласна платить за проезд больше – но за такие поездки – не больше чем гривню. Я справедливо хочу, чтобы услуга отвечала всем тем требованиям, которые я выдвигаю к ней. При всех иных условиях то, что нам предлагают, это монопольное навязывание услуги низкого качества.

Когда качество проезда в метро дотянет до 2 гривен – пусть будет 2 гривни. А пока еще это слишком...

Кстати, это касается и других видов городского транспорта.

Татьяна, г. Киев