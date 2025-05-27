По настоянию США пункт о снижении регулируемой цены на российскую нефть убрали из документа по итогам встречи министров финансов G7.

Ведущие страны ЕС пока не могут убедить всех членов блока и США снизить "потолок цен" на российскую нефть с 60 до 45 долларов, сообщает Financinal Times.

По данным издания, Еврокомиссия, Германия и Франция хотят включить этот пункт в 18-й пакет санкций против РФ, однако эта идея пока не поддерживается всеми странами-членами ЕС. Отсутствует консенсус по этому поводу и в G7.

Как отмечают источники журналистов, на встрече министров финансов G7 в канадском городе Банф предложила включить в совместное заявление четкую формулировку о пересмотре "потолка цен" на российскую нефть. Это предложение было поддержано, в частности Францией, Германией, Италией и Великобританией, но не было включено по требованию министра финансов США Скотта Бессента.

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В финальном коммюнике по итогам встречи глав финансовых ведомств "семерки" отмечается, что страны-члены G7 договорились "продолжать изучать все возможные варианты, включая максимальное давление, дальнейшее усиление санкций", если не удастся договориться о прекращении огня.

Отдельные страны ЕС, которые ранее неохотно воспринимали идею ограничения цен на российскую нефть, такие как Венгрия и Греция, все еще оценивают это предложение.

"Мы готовы к большему давлению на Россию с европейской стороны и надеемся, что другие партнеры будут готовы следовать за нами", - заявила вчера представитель Еврокомиссии Анита Гиппер.

Санкции ЕС против РФ - последние новости

ЕС работает над подготовкой нового пакета санкций против РФ. Среди предложений является снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель и отключение 20 банков от международной системы платежей SWIFT.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига настаивает, что регулируемая цена на российскую нефть не должна превышать 30 долларов за баррель.

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