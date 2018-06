Новыми обладателями “платиновых дисков" стали Adele, Pink Martini и Scooter

Ассоциация музыкальных компаний Европы IMPALA объявила очередных победителей среди музыкальных исполнителей по количеству проданных компакт-дисков.

Об этом идет речь в сообщении ассоциации, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, в целом премии получили 59 артистов, из них трое – платиновые альбомы, четверо – бриллиантовые, 18 – золотые и 38 – серебряные.

“Платиновыми” были признаны диски: Adele “19”, Pink Martini “Sympathique” и диск Scooter “Jumping All Over the World”.

Платиновые диски вручаются артистам, продажа дисков которых превысила 500 тыс. экземпляров в Европе, бриллиантовые – 250 тыс., золотые – 100 тыс., серебряные – 30 тыс. экземпляров. Наибольшее количество наград – 23 – получили музыканты из Великобритании.

*** IMPALA была создана в 2000 году для помощи независимым музыкальным компаниям, представления их интересов и содействия развитию конкуренции на музыкальном рынке. Ассоциация объединяет 4 тыс. музыкальных компаний Европы и мира.