Украина имеет два варианта безопасности: членство в НАТО или собственное ядерное оружие

Политика Украины относительно ЧФ кажется достаточно системной... Россия начинает играть в игру, начатую Украиной, причем очень неудачно... Чего стоит угроза выйти из Большого Договора...

С самого начала своей независимости, Украина очутилась в сложных, но в то же время очень выгодных геополитических условиях. Непосредственная близость к евро - и евроатлантическому пространству – одних из ключевых центров принятия решений, и Российской Федерации – наследницы бывшего супергосударства с традиционно-альтернативными взглядами, создает ситуацию, когда, будучи между двумя огнями, можно было бы играть на противоречиях между последними, идеально обеспечивая национальные интересы и государственную безопасность.

Но достаточно часто внешнеполитическая деятельность Украины, вместо последовательной и взвешенной политики, больше напоминает кавалерийские набеги, которые не воспринимаются серьезно в международной среде. Как результат – либо Украина выходит ни с чем (как с предоставлением перспективы в ЕС), либо – в худшем случае – с поражением (вопрос ПДЧ в Бухаресте).

Причем ситуация в Бухаресте стала хрестоматийной относительно того, чего делать нельзя. Размытые формулировки в официальных документах стали результатом форсирования событий без системной подготовки к такому важному шагу, как предоставление ПДЧ. При нехватке надлежащей работы на обоих фронтах – как внутреннем, что заключается в популяризации альянса среди населения (создание позитивного информационного пространства), и внешнем, что, в свою очередь, заключается в политических консультациях со странами-членами НАТО (особенно с противниками членства Украины) и, с другой стороны – методическая работа с российскими коллегами.

Поведение Украины уже после саммита заслуживает на отдельное исследование. Стоит только отметить, что публичное наказание послов, вопреки традиции не делать резких кадровых изменений, чтобы дать возможность дипломатам выполнить протокольные формальности – только отбросило назад планы Украины. Все эти события свидетельствуют о неготовности Украины к заявленным шагам.

На фоне этого политика Украины относительно Черноморского флота кажется достаточно системной. Началом событий стало вручение украинским министром проект Меморандума об этапах и порядке выведения Черноморского флота, потом указ Президента о подготовке соответствующего законопроекта. Можно, конечно, говорить о том, что упомянутый указ стал следствием деятельности Лужкова, но автор хотел бы предостеречь читателя от переоценки роли московского мэра во внешнеполитической деятельности Украины. Такое акцентирование на заявлениях деятеля, который, кстати, находился в Украине как частное лицо, как раз и создает ощущение комплекса неполноценности, от которого так стремится избавиться наше государство. И при случае хочется напомнить, что членство в НАТО не предусматривает расположения военных баз третьей страны на территории альянса. В контексте получения ПДЧ этот шаг кажется более чем понятным.

Однако возникает вопрос: почему эта проблема официально была поднята Киевом только после саммита? И не стало ли базирование ЧФ в Крыму розовым бантиком на отказе Украине в ПДЧ со стороны Альянса?

Ведь коалиция была сформирована еще в декабре прошлого года, а известное письмо трех появилось в начале января. Таким образом правительство имело полных четыре месяца, чтобы затронуть этот вопрос. Кажется очень спорным тезис о том, что газовые дискуссии в январе-феврале стали причиной молчанки. А если это действительно так, то Украина одержала поражение с отсрочкой вопроса.

Современные международные реалии уже в который раз подтверждают, что успехом во внешних делах является именно инициативность страны. Пассивность принуждает играть по правилам других, а это непременно приводит к потере позиций и, соответственно, поражению.

Запоздалое, но все еще актуальное объявление позиции Украины относительно невозможности продолжения договора об аренде территории для ЧФ вынуждает Москву реагировать. Россия начинает играть в игру, начатую Украиной. И начинает играть очень неудачно.

Вряд ли можно считать удачными заявления о возможности повышения цен на аренду в случае пролонгации договора. Ведь проблема не в низкой арендной плате (хотя это тема отдельного разговора). Соответственно, в этом контексте, предложение, сделанное Госдумой Кремлю, о возможном выходе из Большого Договора с Украиной если кому-то кажется адекватным, то можно лишь посочувствовать. Такие неловкие действия вызывают в большинства украинской аудитории стремления еще больше дистанционироваться от северного соседа, а у сторонников братской дружбы с Россией – легкий конфуз. Потому что сам принцип, заложенный в таких акциях, – угроза “старшего брата” ухудшить отношения с “младшим”, – никак не коррелирует с интересами рядового украинца, который уже точно не хочет быть “младшим братом”. А присутствие военной силы не всегда играет на укрепление авторитета.

Таким образом, вступление Украины в НАТО должно стать исключительно результатом достигнутых договоренностей со всеми заинтересованными сторонами. При этом Украина должна оставаться активным субъектом переговоров, а не объектом соглашений. Только такая стратегия даст нашему государству возможность реализовать собственную евроатлантическую политику и при этом не побить горшки со своими северными соседями.

Однако очень надеяться на позитивный результат декабрьского саммита было бы неоправданно наивным. В этом контексте Украине важно сберечь последовательность и инициативность и относительно партнеров из Альянса. Автор имеет в виду разработку т.н. плана «В», к которому Украина могла бы гипотетически обратиться в случае нежелательного результата для себя. Речь идет об альтернативных путях обеспечения безопасности Украины. В противовес «зонтику безопасности» как внешнего гаранта защиты, Украина гипотетически может прибегнуть к созданию внутренних предпосылок обеспечения собственной безопасности.

К сожалению, реалии настоящего свидетельствуют, что фактор силы часто становится решающим аргументом, когда речь идет о вопросе сохранения государственного суверенитета и целостности территории. А еще чаще этот фактор становится влиятельным экономическим фактором в межгосударственных отношениях. На практике для Украины альтернативный путь означал бы начало возобновления собственной ядерной программы. Опыт даже маленьких стран показывает, что ядерные разработки способны уберечь от территориальных посягательств и оградить от вмешательства во внутренние дела. А самое главное – ядерный потенциал превращается в абсолютный аргумент во время любых переговоров (чего сейчас ощутимо недостает Украине), даже если он останется только на уровне предположений. Аргумент, который вынуждает кого-то хорошо подумать, прежде чем подвергать сомнению существование государства. Аргумент, который вынуждает хорошо взвесить, прежде чем дипломатически отказать…

Так, может, Украине стоит меньше обращать внимания на пустяки и начать глобальнее подходить к вопросу собственной безопасности?

Ярослав Сливка, Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, Espaсa