Оружейные поставки в Украину уже значительно опустошили военные арсеналы США.

Военная промышленность США не готова к длительной полномасштабной войне против Китая. На это указывает опыт российского вторжения в Украину, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Америка оказала Украине весомую помощь в крупнейшей европейской войне со времен Второй мировой. Однако затянувшийся конфликт показал, что существует "стратегическая опасность" критического сокращения существующих запасов оружия в США из-за неготовности оборонных компаний быстро пополнять арсеналы.

Газета ссылается на исследование, опубликованное Сетом Джонсом – старшим вице-президентом Центра по стратегическим и международным исследованиям, расположенного в Вашингтоне.

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В интервью изданию аналитик отметил, что сейчас американская военная промышленность работает в режиме мирного времени. По оценкам высокопоставленных американских военных и чиновников, на мнение которых ссылается Джонс, в случае потенциального конфликта с Китаем у армии США быстро закончатся боеприпасы.

"Потенциальный конфликт с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе будет отличаться от в основном сухопутной войны, происходящей в Украине, но, тем не менее, США потребуется использовать большие объемы оружия", – пишет издание.

Из-за проблем с промышленной базой, вызванных устаревшими процедурами заключения военных контрактов и "вялой бюрократией", США будет "чрезвычайно трудно поддерживать затяжной конфликт", считает аналитик.

В качестве наглядного показателя этой проблемы Джонс приводит поставки в Украину ручных противотанковых комплексов Javelin. По его данным, с августа прошлого года ВСУ получили такое количество этих ПТРК, которое американская промышленность производит за 7 лет.

Переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger были поставлены Украине в тех объемах, которые равны их экспортным поставкам в другие страны за последние 20 лет. Передав Украине более миллиона снарядов калибра 155 мм, США сократили до "низкого" уровня собственные запасы этих боеприпасов.

Ситуация с гаубицами и противоартиллерийскими радарами аналогична, говорит аналитик.

Джонс предположил, что Америке потребуется до двух лет, чтобы развернуть масштабное производство оружия, если возникнет такая необходимость. Между тем расчеты показывают, что в случае войны с Китаем дальнобойные высокоточные боеприпасы у США закончатся менее чем за неделю.

Джонс рекомендует правительству США пересмотреть свои общие потребности в боеприпасах и создать их стратегический запас.

Поставки американского оружия в Украину

США стали основным поставщиком оружия Украине после начала полномасштабного российского вторжения. В настоящее время Пентагон передает Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее, чтобы не ослаблять свои войска дома.

Американские военные признают, что война в Украине дала много полезной информации и том, как выглядит современная полномасштабная война между двумя промышленно развитыми державами.

Между тем аналитики полагают, что в случае нападения Китая на Тайвань погибнут тысячи китайских, американских, тайваньских и японских солдат, сам остров будет разрушен, хотя Китаю он вряд ли достанется в итоге.

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