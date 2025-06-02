По словам президента, сегодня в Стамбуле "наглые люди вели себя немного скромнее".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разъяренность России из-за украинской спецоперации по уничтожению российской боевой авиации никого не интересует. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам во время общения в ZOOM.

В частности, у президента спросили, изменила ли украинская операция "Паутина" динамику войны и создала ли лучшие переговорные позиции для Украины.

Как отметил Зеленский, эта операция "точно уменьшает российский потенциал" и "точно показывает "русским", что Украина работает над соответствующими шагами, и если они не остановятся, мы будем работать дальше".

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"Операция также возвращает веру в Украину и вернула веру в Украину среди партнеров", - отметил президент.

Также он рассказал, что россияне разгневались на Украину из-за этой операции. Глава государства напомнил, что за сутки до этой операции Россия осуществила массированную воздушную атаку по Украине. Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре и жилым домам, что привело к смертям и ранениям среди населения.

"Ежесуточно это происходит. Иногда есть небольшие паузы, и я скажу вам откровенно, мы "паузами" уже называем ночи, когда нет убийств, а дроны все равно есть. И есть ранения. То есть, это пауза по сравнению с массовыми ударами. Но, все равно, речь идет о десятках дронов и крылатых ракетах. Поэтому, разъяренность России никого не интересует. Россия должна идти к окончанию войны. Мы всем миром должны пытаться, по крайней мере, остановить их", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что от администрации президента США Дональда Трампа в Украине ждут сильных шагов - поддержания санкций, и чтобы она заставила российского диктатора Владимира Путина остановить войну. Хотя бы пойти на первую стадию остановки этой войны - на прекращение огня.

"И я считаю, что с позицией Соединенных Штатов Америки мы сможем этого достичь быстрее", - сказал Зеленский.

Отдельно, у президента спросили, действительно ли операция "Паутина" повлияла на поведение российской делегации на встрече в Стамбуле, и стали ли они меньше угрожать Украине.

"Насколько мне известно, - наоборот, российская сторона сказала об угрозах со стороны Украины их жизни. Я, честно говоря, удивлен. Я уверен, что наши люди абсолютно корректно вели себя", - сказал Зеленский.

При этом, говоря об угрозах, которые звучат от российской стороны в сторону Украины, он считает такие угрозы бесперспективными.

"Вела себя (российская - УНИАН) делегация, как мне сказали, спокойнее немного себя, чем было, но, наглость, знаете, - оно уж какое есть, то оно такое и есть. Наглые люди вели себя немного скромнее. Посмотрим, может надо еще пару каких-то мероприятий и уже все попытаются себя вести как люди", - подчеркнул Зеленский.

Детали и результаты спецоперации "Паутина" - что известно

Как сообщал УНИАН, во время спецоперации "Паутина" украинскими дронами был поражен 41 российский самолет, среди которых - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160. Как отметил председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк, наша страна отработала абсолютно законные цели - военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города.

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