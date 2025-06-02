Оно наступило на 10 дней позже, чем в среднем многолетнем периоде.

В этом году май в столице оказался холоднее нормы, метеорологическое лето опоздало на десять дней.

Об этом в социальной сети Facebook сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ссылаясь на данные объединенной гидрометеорологической станции Киев. Так, в мае среднемесячная температура воздуха в столице составила 13,6°С, что на 2,2°С ниже климатической нормы.

Самым холодным днем месяца стало 11 мая - ночью температура снизилась до -4,1°С. Самую высокую температуру зафиксировали 4 мая - +27,0°С. Метеорологическое лето в Киеве началось только 21 мая - на 10 дней позже, чем в среднем многолетнем периоде. Именно в этот день среднесуточная температура впервые стабильно превысила +15°С.

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Что касается осадков, то на метеостанции проспекта Науки зафиксировали 64 мм - это 98% от месячной нормы.

Прогноз погоды в Украине

Напомним, по словам украинского синоптика Натальи Птухи, на этой неделе в стране ожидается переменчивая, но теплая погода.

Согласно прогнозу, в течение недели погода будет оставаться неустойчивой - ожидаются дожди, однако существенного влияния на температурный режим они не окажут.

3 июня осадки охватят преимущественно западные, северные и большинство центральных регионов. На следующий день, 4 июня, дожди и грозы переместятся на левобережные области и в Крым.

5 июня небольшие осадки ожидаются на западе, а 6 июня дождевая зона продолжит двигаться на восток. В остальных регионах будет преобладать сухая погода.

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