Такая схема поставки Украине боеприпасов не влияет на готовность американских сил защищать интересы США.

В Пентагоне подтвердили, что Соединенные Штаты передают Украине боеприпасы со складов в Израиле и Южной Корее. Это позволяет быстро обеспечить украинских военных всем необходимым и не влияет на боеготовность американской армии.

"Мы достаточно регулярно поставляем в Украину различные боеприпасы, материалы, вооружение и оборудование. И частично, чтобы гарантировать, что мы можем сделать это быстро, мы сотрудничаем с Республикой Корея и Израилем, когда доходит до изъятия с наших складов (на территории Южной Кореи и Израиля – ред.)", – заявила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх во время брифинга.

Сингх отметила, что такая схема поставок Украине боеприпасов не влияет на готовность американских сил защищать интересы США внутри страны и за рубежом.

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Помощь США Украине

Вашингтон намерен передать украинской армии боевые бронированные машины Stryker, а также малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB (это сочетание авиабомбы с ракетным двигателем).

Кроме того, администрация президента США Джо Байдена направит $125 млн на электрические компоненты и другие материалы, которые помогут Украине справиться с ремонтом объектов энергоинфраструктуры после российских ударов.

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