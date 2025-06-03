Оккупанты считали, что авиабазы в глубине РФ находятся вне угрозы.

Операция Службы безопасности Украины "Паутина" вызвала в Кремле гнев и тревогу, поскольку продемонстрировала уязвимость российского "ядерного" воздушного флота.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на близких к кремлевским чиновникам людей. По мнению издания, поражение боевых самолетов может смутить окружение кремлевского правителя Путина, но не пошатнет военные цели РФ. Собеседники заявили, что операция якобы не повлияет на темпы ракетных ударов по Украине, поскольку для этого надо иметь лишь несколько таких бомбардировщиков:

"Но рейд глубокого проникновения был прямым ударом по воздушным средствам, включая бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22 М3, которые долгое время считались менее уязвимыми к атакам, чем сухопутные и военно-морские силы, которые понесли большие потери".

Близкий к Кремлю человек оценил количество пораженных самолетов примерно в 10. Один из западных чиновников сказал журналистам, что во время "Паутины" было повреждено или уничтожено по меньшей мере семь Ту-95 и четыре Ту-22.

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Другой европейский дипломат сказал, что эта атака успешно подняла моральный дух украинцев. А чиновник из США заверил, что администрация президента Дональда Трампа не знала о подготовке к этой операции.

Реакция России на операцию "Паутина"

После масштабной операции Службы безопасности Украины, которая привела к значительным потерям в стратегической авиации России, официальная реакция Кремля была сдержанной. Российские государственные СМИ пытались уменьшить значение атаки, не предоставляя детальной информации о масштабах повреждений.

Сообщалось, что в результате операции был уничтожен или поврежден не менее 41 стратегический бомбардировщик, включая модели Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это составляет примерно 34% стратегического бомбардировочного флота России, что является существенным ударом по ее обороноспособности.

Эта масштабная атака вызвала внутреннюю критику в России относительно безопасности военных объектов и эффективности противовоздушной обороны. Некоторые российские военные эксперты признали необходимость пересмотра стратегий защиты и модернизации систем ПВО.

В общем, операция СБУ стала серьезным вызовом для российской военной машины, продемонстрировав уязвимость стратегических объектов даже в глубоком тылу.

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