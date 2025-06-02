Белый дом призывает Киев и Москву к переговорам.

В Соединенных Штатах Америки впервые прокомментировали операцию Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в ходе которой под ударом оказались российские авиабазы.

Во время общения с журналистами пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили, какой была реакция президента Дональда Трампа на украинский дроновой налет на Российскую Федерацию. В ответ она сказала, что войну надо прекратить:

"Реакция заключается в том, что эта война должна закончиться. Эта война была жестокой с обеих сторон, погибло слишком много людей. Президент хочет, чтобы война закончилась за столом переговоров, и он дал это понять обоим лидерам, как публично, так и частным образом".

Также пресс-секретарь сказала, что американский лидер открыт к встрече с президентом Владимиром Зеленским и кремлевским правителем Путиным, однако хочет, чтобы они оба сели за стол переговоров.

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Операция "Паутина"

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, в ходе которой были атакованы российские военные аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

По официальной информации, в результате операции был уничтожен или поврежден 41 самолет стратегической авиации РФ, включая модели Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Операция "Паутина" стала беспрецедентной по глубине поражения: украинские беспилотники поразили цели на расстоянии более 600 километров, охватив треть территории России.

Москва преуменьшает последствия атаки, однако российские провоенные блогеры называют украинскую операцию унижением РФ.

Американские СМИ давали разную информацию относительно того, знали ли Соединенные Штаты Америки об украинской операции. Официальных заявлений до сих пор не было.

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