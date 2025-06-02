Вчерашняя "Паутина" и другая операция вернули союзникам веру в Украину, говорит президент.

Украина не хочет воевать и демонстрировать свою силу, но демонстрирует, потому что Россия не планирует останавливаться. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил журналистам во время общения в ZOOM, комментируя, в частности, успешную операцию по уничтожению стратегической военной авиации РФ.

Глава государства отметил, что Украина готовила ряд операций и сейчас уже продемонстрировала свои способности, которые говорят о том, что весь нарратив россиян, который они распространяют в Европе, и вообще везде, что они в безопасности, что они выиграют эту войну - не работает.

"Они не в безопасности. Я говорю о военных целях. Вчера было 40 целей - военных целей, носителей, которые бьют по нам или угрожают ударами. И которые унесли много жизней украинцев. Я сегодня видел настроение "девятки" плюс других стран - все считают, что Украина еще раз продемонстрировала, что не все зависит от количества людей, которых Россия не жалеет и убивает. Своих же людей, своих же граждан", - сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что ранее Украина провела другую "сильную операцию", но не так была замечена, как "Паутина".

"Это разного уровня операции. Эта (по военным аэродромам) - историческая. А до этого была операция - единовременно одновременно 400 дронов били по военной технике и было более 40 видов различной техники: артиллерия, ПВО, бронетехника, танки были уничтожены на временно оккупированной территории Украины. Это другая операция. Также дроновая, но другого характера и другого уровня", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это операции именно по военным целям на территории россиян, на временно оккупированных территориях, откуда идут удары по Украине.

Таким образом, как сказал Зеленский, Украина говорит о том, что мы "не собираемся сдаваться и не собираемся идти ни на какие ультиматумы, но мы не хотим воевать".

"Мы не хотим демонстрировать свою силу, а демонстрируем, потому что враг не хочет останавливаться. И демонстрируем мы ее справедливо, по военным целям. А также демонстрируем не только российским агрессорам, а всем тем нашим союзникам, которые были сильными союзниками, но начали сомневаться. Доверие украинцам и вера в Украину вернулась. Считаю, что результат операции очень хороший", - прокомментировал президент.

Он отметил, что Украина доказывает, что не от количества войска все зависит, а от воли, от ценностей, от технологий и от помощи партнеров, единство которых очень важно.

"Вчера Украина провела операцию самостоятельно. Но мы постоянно подчеркивали, что у нас есть несколько операций, однако у нас не хватает оборудования, мы просим внутреннего финансирования", - добавил Зеленский.

Украинская спецоперация "Паутина": что известно

Напомним, Украина реализовала одну из самых масштабных тайных операций войны, атаковав российские аэродромы с помощью дронов-камикадзе в рамках спецоперации под кодовым названием "Паутина".

По словам представителя украинской разведки, пожелавшего остаться анонимным, операция стала возможной благодаря уникальной схеме доставки дронов на территорию врага, пишет The Washington Post.

Также глава СБУ Василий Малюк раскрыл детали и результаты спецоперации "Паутина", которая была реализована 1 июня 2025 года.

Она готовилась более полугода. Украина осуществила дроновые атаки по ряду российских аэродромов в глубоком тылу РФ. Для этого FPV-дроны со взрывчаткой были контрабандно ввезены в Россию, замаскированы в грузовиках и под крышами домов, а затем дистанционно запущены.

Известно, что украинские дроны отработали цели на 4-х военных аэродромах РФ - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". И благодаря замыслу одномоментно удалось поразить наибольшее количество вражеской авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что нанесение потерь российским захватчикам и снижение их вооруженного потенциала должно заставить Россию сесть за стол переговоров.

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