Командующий Сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. Это решение прокомментировал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко.
В эфире "Свобода Live" он отметил, что Михаил Драпатый должен и в дальнейшем оставаться в должности командующего Сухопутными войсками. По словам Костенко, "мы не можем потерять легендарного командира".
"Это хороший генерал, который показал себя уже на всех уровнях", – заметил он.
Нардеп добавил, что ответственность за невыполнение приказов должны нести непосредственно исполнители, а не командующий.
"Надо делать так, чтобы те приказы выполнялись. Расследовать и наказать виновных, кто не выполнил этот приказ – это его задача основная. Поэтому я здесь против [отставки]", – говорит Костенко.
Он также отметил, что, по его информации, Михаил Драпатий сейчас продолжает выполнять обязанности в должности командующего Сухопутными войсками ВСУ и как командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица".
Михаил Драпатий подал рапорт об отставке: подробности
1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий сообщил, что подает рапорт об отставке из-за российского удара по 239-му полигону на востоке Украины, в результате которого погибли украинские воины.
"Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность", – заявил генерал.
При этом он подчеркнул, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии – от действий командиров до состояния укрытий и эффективности систем оповещения.
Отметим, что Михаил Драпатый был назначен на должность командующего Сухопутными войсками в конце июля 2024 года.