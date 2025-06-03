По словам Костенко, Драпатый – хороший генерал, который показал себя на всех уровнях.

Командующий Сухопутными войсками генерал Михаил Драпатый подал рапорт об отставке. Это решение прокомментировал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, ветеран АТО Роман Костенко.

В эфире "Свобода Live" он отметил, что Михаил Драпатый должен и в дальнейшем оставаться в должности командующего Сухопутными войсками. По словам Костенко, "мы не можем потерять легендарного командира".

"Это хороший генерал, который показал себя уже на всех уровнях", – заметил он.

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Нардеп добавил, что ответственность за невыполнение приказов должны нести непосредственно исполнители, а не командующий.

"Надо делать так, чтобы те приказы выполнялись. Расследовать и наказать виновных, кто не выполнил этот приказ – это его задача основная. Поэтому я здесь против [отставки]", – говорит Костенко.

Он также отметил, что, по его информации, Михаил Драпатий сейчас продолжает выполнять обязанности в должности командующего Сухопутными войсками ВСУ и как командующий оперативно-стратегической группировкой "Хортица".

Михаил Драпатий подал рапорт об отставке: подробности

1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий сообщил, что подает рапорт об отставке из-за российского удара по 239-му полигону на востоке Украины, в результате которого погибли украинские воины.

"Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность", – заявил генерал.

При этом он подчеркнул, что инициировал проверку всех обстоятельств трагедии – от действий командиров до состояния укрытий и эффективности систем оповещения.

Отметим, что Михаил Драпатый был назначен на должность командующего Сухопутными войсками в конце июля 2024 года.

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