Грузовик заехал в цех с химическими веществами.

В Нижегородской области после взрыва возник пожар на Заволжском моторном заводе, который специализируется на производстве бензиновых и дизельных двигателей.

Ночью МЧС региона сообщило, что на улице Советская горят грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха. Предварительная площадь пожара - 75 квадратных метров. В результате возгорания пострадал мужчина, его госпитализировали. Сейчас спасатели пытаются ликвидировать пожар.

По данным российского проекта ВЧК-ОГПУ, взрыв произошел после прибытия фуры в цех с химическими веществами. Уже после этого огонь перекинулся на крышу здания.

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В России боятся грузовиков

Напомним, после масштабной операции Службы безопасности Украины под названием "Паутина", которая привела к поражению стратегической авиации РФ, в российском обществе наблюдается рост тревоги относительно безопасности транспортных средств, в частности грузовиков.

СБУ сообщает, что подготовка к операции длилась полтора года. Более 100 дронов были тайно доставлены на территорию России и скрыты внутри мобильных деревянных конструкций.

Пораженные россияне снимали на видео, как дроны-камикадзе вылетают из грузовиков и летят атаковать их авиационные базы.

В связи с этим, в российских медиа и социальных сетях появились сообщения об усилении проверок грузовиков на дорогах. Особое внимание уделяют фурам, которые могут перевозить опасные грузы или быть использованы для диверсионных целей.

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