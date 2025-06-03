Оккупант потерял на фронте глаз.

В Узбекистане судили мужчину, который пошел воевать против Украины в составе российской оккупационной армии.

Как пишет Радио Аззатык, на суде 28-летний мужчина рассказал, что в прошлом году отправился в Москву по приглашению армянских менеджеров принять участие в бойцовском турнире. Его бизнес обанкротился, а поскольку он ранее занимался смешанными единоборствами, то решил выиграть бой и отдать долги с выигрыша:

"Через интернет нашел вариант в Москве. Мне пообещали оплатить все расходы. Я прилетел 30 мая, встретился с армянскими менеджерами, но мне сказали, что бой отменен и я должен вернуть деньги. У меня не было средств, и они забрали мой паспорт".

Иностранец увидел рекламу российского министерства обороны, получил обещание получить быструю выплату и подписал годовой контракт. По его словам, он должен был чинить в захватнической армии технику. В августе, после прохождения подготовки под Ростовом и в оккупированном Луганске, мужчину отправили на фронт.

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Уже вскоре оккупант получил осколочное ранение в результате атаки дрона на военный автомобиль. Врачи не смогли спасти его глаз. Он просил посольство Узбекистана в Москве помочь ему вернуться домой, однако там отказали. Выехать из РФ он смог только приобретя в интернете миграционную карту за 50 тысяч рублей.

Гражданина Узбекистана признали виновным по части 1 статьи 154 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за наемничество. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года, один месяц и 20 дней.

Россия вербует иностранцев

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, наемничество считается уголовным преступлением и наказывается лишением свободы.

Это означает, что граждане, участвующие в боевых действиях за пределами страны без официального разрешения, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Несмотря на это, Россия активно вербует иностранцев для участия в войне против Украины. Добровольцы часто соглашаются на участие в боевых действиях из-за финансовых стимулов или обещания получить российское гражданство.

Участие иностранцев в войне на стороне России вызывает беспокойство у международного сообщества. Некоторые страны, в частности Египет, уже приняли меры против своих граждан, участвующих в конфликте, лишая их гражданства.

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