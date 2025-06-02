Операция "Паутина" стала настоящим ударом по способности РФ атаковать Украину большими залпами крылатых ракет.

1 июня Служба безопасности Украины провела операцию "Паутина". Атаки дронов по сразу нескольким российским аэродромам стали стратегическим и символическим ударом. Военные аналитики считают, что целью этого удара было замедление обстрелов со стороны Москвы и демонстрация того, что Киев все еще может сделать эту войну более дорогой для России.

Об этом пишет The New York Times. Даже несмотря на то, что информации об этой атаке немного, аналитики уже называют ее знаковым событием на уровне с потоплением российского крейсера "Москва" в апреле 2022 года и атаками морских дронов в Черном море, которые заставили российские корабли покинуть место базирования в оккупированном Севастополе.

Старший научный сотрудник по вопросам военно-воздушных сил и технологий Королевского института объединенных служб в Лондоне Джастин Бронк говорит, что эта операция является "потрясающим успехом украинских спецслужб".

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"Если подтвердится хотя бы половина от общего количества поврежденных/уничтоженных самолетов (41), это окажет значительное влияние на способность российской дальней авиации продолжать свои регулярные крупномасштабные залпы крылатых ракет по украинским городам и инфраструктуре, а также поддерживать ядерное сдерживание и сигнальные патрули против НАТО и Японии", – акцентировал он.

В то же время австралийский генерал в отставке Мик Райан, который является научным сотрудником Института Лоуи, говорит, что нанесение ударов дронами на большие расстояния теперь доступно почти любому субъекту – государственному и негосударственному – который имеет несколько миллионов долларов и желание нанести удар по противнику. Об этом свидетельствует "распространение беспилотников, датчиков с открытым исходным кодом и цифровых систем командования и управления".

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что украинская операция "Паутина" стала настоящим ударом по способности РФ атаковать Украину большими залпами крылатых ракет:

"Неожиданность, которой они достигли, шокирует систему, поскольку россияне будут пытаться выяснить, как эти грузовики, загруженные взрывчаткой, попали так глубоко вглубь России".

Австралиец Мик Райан также добавил, что такие удары демонстрируют, что Украина развивается, чтобы меньше зависеть от американских разведданных на случай "отключений", что имело место в начале года. По его словам, операция "Паутина" также является примером того, "как успех в войне склоняется в пользу тех, кто учится и адаптируется быстрее всего".

В то же время как сам Райан, так и другие аналитики предупреждают, что такие атаки вряд ли повлияют на политические расчеты российского диктатора Владимира Путина. Правитель Кремля по-прежнему стремится достичь своих целей в этой войне.

Операция "Паутина"

Служба безопасности Украины 1 июня атаковала сразу несколько аэродромов в разных областях РФ. По данным главы СБУ Василия Малюка,был поражен 41 самолет противника – в том числе бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, которые Россия использует во время массированных ударов по Украине.

В список попал и самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это не первый такой борт, уничтоженный Украиной за время полномасштабной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что саму операцию планировали более полутора лет. В то же время людей, которые занимались ее подготовкой, заблаговременно вывезли с российской территории.

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