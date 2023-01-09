Сценарии экспертов CSIS рисуют мрачное будущее для Тайваня, даже если китайское вторжение не удастся.

Китайское вторжение на Тайвань в 2026 году приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских войск и вряд ли закончится победой Пекина, считает видный независимый вашингтонский аналитический центр, который провел моделирование возможного конфликта, который волнует военных и политических лидеров в Азии и Вашингтоне.

Война за Тайвань может привести к тому, что победоносные американские вооруженные силы окажутся в таком же плачевном состоянии, как и китайские войска, которые они разгромили, передает CNN.

В конце конфликта, по крайней мере, два американских авианосца будут лежать на дне Тихого океана, а современный военно-морской флот Китая, который является крупнейшим в мире, окажется в "руинах".

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Таковы выводы Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сделанные после проведения, как он утверждает, одной из самых масштабных симуляций военных игр, когда-либо проводившихся для возможного конфликта из-за Тайваня, острова с демократическим правлением и населением 24 миллиона человек, на который китайская коммунистическая партия претендует как на часть своей суверенной территории, хотя никогда не контролировала его.

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался исключить применение военной силы для того, чтобы поставить остров под контроль Пекина.

CNN ознакомился с предварительной копией доклада под названием "Первая битва следующей войны", посвященного двум десяткам военных сценариев, подготовленных CSIS, которая заявила, что проект был необходим, поскольку предыдущие правительственные и частные военные симуляции были слишком узкими или слишком непрозрачными, чтобы дать общественности и политикам истинное представление о том, как может развиваться конфликт через Тайваньский пролив.

"Не существует ни одной несекретной военной игры, рассматривающей конфликт между США и Китаем", - сказал Марк Кансиан, один из трех руководителей проекта и старший советник Центра стратегических и международных исследований. "Из тех игр, которые не засекречены, они обычно проводятся только один или два раза".

CSIS провел эту военную игру 24 раза, чтобы ответить на два основных вопроса: будет ли вторжение успешным и какой ценой? Вероятные ответы на эти два вопроса - "нет" и "огромной", говорится в докладе.

"США и Япония потеряют десятки кораблей, сотни самолетов и тысячи военнослужащих. Такие потери нанесут ущерб глобальной позиции США на многие годы", - говорится в отчете. В большинстве сценариев ВМС США потеряют два авианосца и от 10 до 20 крупных надводных боевых кораблей. За три недели боевых действий погибло бы около 3 200 американских военнослужащих, что составляет почти половину того, что США потеряли за два десятилетия боевых действий в Ираке и Афганистане.

"Китай также сильно страдает. Его военно-морской флот разрушен, ядро десантных сил разбито, а десятки тысяч солдат находятся в плену", - говорится в докладе. По оценкам авторов доклада, в Китае погибнет около 10 000 военнослужащих, он потеряет 155 боевых самолетов и 138 крупных кораблей.

Тайвань будет опустошен

Сценарии рисуют мрачное будущее для Тайваня, даже если китайское вторжение не удастся.

"Хотя вооруженные силы Тайваня не сломлены, они деградировали и защищают пострадавшую экономику на острове, лишенном электричества и основных услуг", - говорится в докладе. Армия острова потеряет около 3500 человек, а все 26 эсминцев и фрегатов военно-морского флота будут потоплены, говорится в докладе.

Япония может потерять более 100 боевых самолетов и 26 военных кораблей, если американские военные базы на ее территории окажутся под ударом Китая, говорится в докладе.

Но CSIS заявила, что не хочет, чтобы ее отчет подразумевал, что война за Тайвань "неизбежна или даже вероятна".

"Китайское руководство может принять стратегию дипломатической изоляции, давления "серой зоны" или экономического принуждения против Тайваня", - говорится в документе.

Дэн Грейзер, старший научный сотрудник по вопросам оборонной политики в Project on Government Oversight (POGO), считает, что открытое вторжение Китая на Тайвань крайне маловероятно. Такая военная операция немедленно нарушит импорт и экспорт, от которых зависит само выживание китайской экономики, сказал Грейзер в интервью CNN, а прерывание этой торговли чревато крахом китайской экономики в короткие сроки. Китай полагается на импорт продовольствия и топлива, чтобы привести в движение свой экономический двигатель, сказал Грейзер, и у него мало пространства для маневра.

"По моей оценке, китайцы сделают все возможное, чтобы избежать военного конфликта с кем бы то ни было, - сказал Грациер. Чтобы бросить вызов Соединенным Штатам в борьбе за мировое господство, они будут использовать промышленную и экономическую мощь вместо военной силы".

Но руководители Пентагона назвали Китай "угрозой для Америки", а в прошлогоднем отчете о военной мощи Китая, подготовленном по требованию Конгресса, говорится, что "НОАК усилила провокационные и дестабилизирующие действия в Тайваньском проливе и вокруг него, включая увеличение числа полетов в заявленную Тайванем опознавательную зону ПВО и проведение учений, направленных на потенциальный захват одного из удаленных островов Тайваня".

В августе визит тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на остров вызвал широкомасштабную демонстрацию военной мощи НОАК, которая включала запуск ракет над островом, а также в воды исключительной экономической зоны Японии.

Китай усиливает военное давление

С тех пор Пекин усилил агрессивную тактику военного давления на остров, посылая истребители через срединную линию Тайваньского пролива, водоема, разделяющего Тайвань и Китай, в идентификационную зону ПВО острова - буферное воздушное пространство, обычно называемое ADIZ.

Выступая по поводу Тайваня на 20-м съезде Коммунистической партии Китая в октябре, китайский лидер Си Цзиньпин вызвал бурные аплодисменты, заявив, что Китай будет "стремиться к мирному воссоединению", но затем сделал мрачное предупреждение, сказав: "Мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры".

Администрация Байдена была непоколебима в своей поддержке острова в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, в котором говорится, что Вашингтон предоставит острову средства для самообороны без привлечения к этой обороне американских войск.

Недавно подписанный закон о полномочиях в области национальной обороны обязывает США принять участие в программе модернизации вооруженных сил Тайваня и предусматривает выделение $10 млрд на помощь в области безопасности в течение пяти лет, что является сильным знаком долгосрочной двухпартийной поддержки острова.

Байден, однако, не раз заявлял, что американские военнослужащие будут защищать Тайвань, если китайские военные начнут вторжение, даже несмотря на то, что Пентагон настаивает на отсутствии изменений в политике Вашингтона "Один Китай".

В рамках политики "одного Китая" США признают позицию Пекина о том, что Тайвань является частью Китая, но никогда официально не признавали претензии китайцев на самоуправляемый остров.

"Войны происходят даже тогда, когда объективный анализ может показать, что атакующий потерпит неудачу", - сказал Кансиан.

В отчете CSIS говорится, что для того, чтобы американские войска не позволили Китаю в конечном итоге установить контроль над Тайванем, существует четыре константы, которые проявились в 24 итерациях военной игры:

Сухопутные войска Тайваня должны быть способны сдерживать китайские плацдармы;

США должны иметь возможность использовать свои базы в Японии для боевых действий;

США должны иметь противокорабельные ракеты большой дальности, чтобы поражать флот НОАК издалека и "массово";

США должны полностью вооружить Тайвань до начала стрельбы и немедленно вступить в любой конфликт своими силами.

"Модели Украины" для Тайваня не существует

Для Тайваня не существует "модели Украины", - говорится в докладе, имея в виду, что помощь США и Запада медленно поступала в Украину уже после того, как началось вторжение России, а войска США и НАТО не ведут активных боевых действий против России.

"Как только начнется война, невозможно будет доставить на Тайвань ни войска, ни припасы, так что ситуация сильно отличается от Украины, где Соединенные Штаты и их союзники могли непрерывно отправлять припасы в Украину", - сказал Кансиан. "Чем бы тайваньцы ни собирались вести войну, они должны иметь это на момент начала войны".

Вашингтону необходимо начать действовать в ближайшее время, если он хочет выполнить некоторые рекомендации CSIS для достижения успеха в тайваньском конфликте, считает аналитический центр.

К ним относятся:

укрепление американских баз в Японии и на Гуаме против китайских ракетных атак;

перевод военно-морских сил на меньшие и более живучие корабли;

приоритет подводных лодок;

приоритет бомбардировщиков над истребителями, но производство более дешевых истребителей;

и подталкивание Тайваня к аналогичной стратегии, вооружаясь более простыми оружейными платформами, а не дорогими кораблями, которые вряд ли смогут пережить первый удар Китая.

Такая политика сделает победу менее дорогостоящей для вооруженных сил США, но потери все равно будут высокими, говорится в докладе CSIS.

"Соединенные Штаты могут одержать пиррову победу, пострадав в долгосрочной перспективе больше, чем "побежденные" китайцы".

"Победа - это еще не все", - говорится в докладе.

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