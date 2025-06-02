Они манипулируют мирными переговорами.

На переговорах в Стамбуле российская делегация угрожала срывом мирного процесса, если Украина будет повторять операции типа "Паутина".

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на источник в Министерстве обороны. Собеседник отметил наличие определенного прогресса на переговорах, однако добавил, что Россия фокусируется преимущественно на второстепенных вопросах, ища способы затянуть мирный процесс.

По его словам, на встречу повлияла и операция Службы безопасности Украины под названием "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация российских оккупантов:

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"Российская сторона четко отметила, что существует риск срыва любых переговоров и продолжения боевых действий из-за таких шагов".

В то же время россияне продолжают настаивать, что прекращение огня возможно только после выхода украинских войск из Курской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"Позиция российской стороны была такой же непоколебимой, как и во время первого раунда переговоров. Но на этот раз украинская сторона отвечала также жестко. И это главное отличие. Кислица был одним из тех, кто проартикулировал все позиции, с которыми не соглашается наша сторона", - отметил он.

Переговоры в Стамбуле

После масштабной операции СБУ, которая нанесла значительные потери стратегической авиации России, в Турции состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией.

Российские провоенные блогеры критиковали решение Москвы ехать в Стамбул, поскольку считают украинскую операцию унижением РФ.

Хотя стороны не достигли договоренности о прекращении огня, они согласились на обмен пленных и достигли согласия по возвращению тел погибших военных.

Российская делегация представила письменное предложение о прекращении огня, которое включает требование вывода украинских войск из четырех оккупированных регионов, отказа от вступления в НАТО и уменьшения украинской армии.

Кроме того, оккупанты хотят, чтобы Украина отказалась от претензий относительно убытков в результате боевых действий, а также возобновила сотрудничество с Москвой в различных областях.

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