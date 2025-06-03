Москва требует капитуляции Украины и разочаровывает даже Трампа. В игру могут вступить новые санкции и военная помощь.

Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле завершились без прорыва: несмотря на договоренность об обмене пленными, Кремль продолжает требовать полной капитуляции Киева, пишет CNN.

Во время переговоров Россия вручила украинской стороне новый меморандум с жесткими требованиями - вывод ВСУ с оккупированных территорий, отказ от вступления в НАТО, полная демилитаризация и запрет на размещение иностранных войск. Эти условия украинская власть категорически отвергает.

Кремль также настаивает на отмене санкций, отказе от репараций и полном восстановлении дипломатических и экономических отношений. Все это - без реальных уступок со стороны Москвы.

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Эти максималистские позиции Путина стали ударом и по имиджу Дональда Трампа. Президент США, активно продвигающий свою стратегию "быстрого мира" в Украине как ключевое обещание на второй срок, проявил гнев: по его словам, Путин "абсолютно сошел с ума" после недавних массированных атак на украинские города.

На фоне провала стамбульских переговоров в Конгрессе США набирает обороты инициатива по новым, "разрушительным" санкциям против РФ. Один из ее авторов, сенатор Ричард Блюменталь, публично обвинил Кремль в попытке "сделать дураками Трампа и Америку".

Ситуация создает серьезный вызов для Трампа: продолжит ли он настаивать на переговорах или прибегнет к жестким действиям - в частности, к увеличению военной помощи Киеву? В Вашингтоне признают: ход войны в Украине все больше влияет на политические перспективы самого Трампа.

"Тот факт, что Путин снова бескомпромиссно ответил на призывы к миру, теперь может заставить Трампа действовать", - пишет издание.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал УНИАН, 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. Встреча длилась чуть больше часа и завершилась без прорыва в вопросе прекращения огня.

Основные итоги переговоров:

Обмен пленными и телами погибших: Стороны договорились об обмене всеми тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными, а также пленными в возрасте от 18 до 25 лет. Кроме того, согласовано возвращение тел 6 000 погибших военнослужащих с обеих сторон.

Предложения по прекращению огня: Украина предложила 90-дневное прекращение огня, но Россия отвергла это предложение, предложив лишь краткосрочное перемирие на 2-3 дня для сбора тел погибших.

Возвращение депортированных детей: Украинская делегация передала России список 339 детей, которые, по данным Киева, были незаконно вывезены на оккупированные территории или в РФ. Украина настаивает на их безусловном возвращении, подчеркивая, что дети не могут быть предметом переговоров.

Обмен меморандумами: Украина заранее передала России свой меморандум с предложениями по мирному урегулированию. Зато российская сторона предоставила свой документ только во время встречи, что усложнило подготовку к обсуждению.

Возможен саммит лидеров: Украина предложила провести встречу между президентами Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным и, возможно, с участием Дональда Трампа. Турция выразила готовность выступить посредником в таком саммите.

Несмотря на отсутствие значительного прогресса в ключевых вопросах, стороны договорились продолжить обсуждение и изучить предложения друг друга. Следующий раунд переговоров может состояться в конце июня.

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