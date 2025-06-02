Информацию о содержании российского меморандума президент Украины получил от разведок стран-союзниц.

Президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с меморандумом россиян, который был передан сегодня в Стамбуле украинской делегации. Но, говорит, от разведок стран-союзниц получил информацию, из которой можно сделать вывод, что Россия повторила ультимативные требования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал журналистам во время общения в ZOOM.

"Я действительно не видел этого меморандума. Но я от партнеров и партнерских разведок получил информацию, что там может быть. Это очень похоже на ультимативные вещи РФ", - сказал президент.

Видео дня

Зеленский добавил, что откровенно поделится своим мнением о "меморандуме", когда его увидит.

Российский меморандум: что известно

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявлял, что прекращение огня с Украиной возможно после "достижения соответствующих договоренностей" и что Россия "готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций".

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошла встреча украинской и российской делегаций. При том, что Украина задолго до этих переговоров передала помощнику президента РФ Владимиру Медынскому документ со своей позицией по прекращению огня, РФ свой текст меморандума предоставила только в день переговоров.

На прошлой неделе Зеленский рассказывал, что украинская сторона связывалась с "русскими" по документу. В России обещали "будет-будет", но Украина так и не дождалась меморандума, чтобы изучить его перед встречей в Стамбуле.

The Washington Post писало, что отсутствие условий мира от России до встречи сторон ставит Украину в "неудобное дипломатическое положение".

Вас также могут заинтересовать новости: