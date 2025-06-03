В Сумской области слышали взрыв.

Сегодня ночью противовоздушная оборона Украины сбивает беспилотные летательные аппараты, которыми страну атакуют российские захватчики.

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Обновлено в 01:15: Командование Воздушных сил фиксирует беспилотники на Черниговщине (летят в направлении Новгород-Северского, Холмов, Бобровицы), Харьковщине (курсом на Старый Салтов, Казачью Лопань) и Донецкой области (несколько групп в направлении Доброполья).

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По состоянию на 00:55 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях. Ранее Суспільне сообщило о взрыве в Сумской области.

Обстрелы Украины

Как известно, Россия существенно нарастила интенсивность атак дронами на Украину, устанавливая новые "рекорды" по количеству примененных беспилотников.

Только в ночь на 1 июня оккупанты запустили по Украине 472 БПЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы, а также три баллистические и четыре крылатые ракеты. Силам ПВО удалось обезвредить 385 средств воздушного нападения.

По словам президента Владимира Зеленского, накануне масштабной атаки на российские авиабазы украинская разведка зафиксировала подготовку РФ к новому массированному удару по Украине.

Он отметил, что российские войска уже имеют наготове ракеты типа "Калибр", размещенные на морских носителях. В связи с этим президент призвал граждан внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги и не пренебрегать безопасностью.

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