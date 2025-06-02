Табун лошадей Пржевальского стал больше.

В мае на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника родились жеребята лошадей Пржевальского.

На странице учреждения в социальной сети Facebook опубликовали снимок одного из них, отметив, что обычно увидеть детенышей лошадей Пржевальского в первые недели жизни почти невозможно, поскольку матери прячут их подальше от чужих глаз:

"Но уже с наступлением июня жеребята набираются сил и уверенно держатся рядом с табуном, преодолевая препятствия и изучая мир рядом со взрослыми".

Лошадь Пржевальского (Equus ferus przewalskii) - единственный современный подвид диких лошадей, сохранившийся до наших дней. По состоянию на 2025 год в мире насчитывается около 1 900 особей. Он занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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В 1998 году лошадей Пржевальского выпустили в Чернобыльскую зону отчуждения, где они успешно адаптировались и размножаются.

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Напомним, ранее на территории заповедника обнаружили гнездо редкой птицы - черного аиста. В расположенном на высоте более трех метров гнезде нашли трех птенцов.

Этот вид занесен в Красную книгу Украины и охраняется международными конвенциями. Специалисты планируют закольцевать птенцов для дальнейшего мониторинга популяции и изучения миграционных процессов.

Также недавно исследователи стали свидетелями необычной сцены: заяц, спасаясь от лисы, инстинктивно побежал к людям. Лиса, увидев людей, прекратила преследование и отступила.

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