Созданы условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.

Украина сделала еще один шаг на пути к присоединению к "Роумингу как дома" (Roam Like At Homе). В будущем украинцы смогут пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя в ЕС.

Как сообщает пресс-служба НКЭК, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций.

Отмечается, что с подписанием закона Украина завершила выполнение "домашнего задания" по законодательному и нормативному приближению к актам права ЕС по роумингу. Тем самым Украина создала условия для интеграции в Единый цифровой рынок ЕС в секторе роуминга.

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Следующим шагом является подача закона в Европейскую Комиссию для проведения официальной оценки его соответствия праву Европейского Союза.

"В случае положительного заключения Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной, что фактически будет означать полноценное присоединение к политике RLAH", – говорится в сообщении.

Что изменит Единая роуминговая зона Украина-ЕС

После внедрения Roam Like At Homе украинцы смогут:

пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа, путешествуя в ЕС (27 государств-членов);

оставаться на связи без всякого "роумингового стресса" и необходимости искать подключение к Wi-Fi.

При этом стоимость тарифов или условия не будут отличаться в зависимости от стран пребывания в ЕС.

Роуминг как дома – что известно

15 апреля украинский парламент принял законопроект, приближающий Украину к присоединению к единой зоне роуминга с Европейским Союзом Roam Like At Homе. Это позволит украинским и европейским операторам связи легче обмениваться услугами и работать вместе.

Эксперт по вопросам коммуникаций Александр Глущенко рассказывал УНИАН, что с технической точки зрения украинские операторы уже давно готовы к внедрению "роумингового безвиза", поскольку они уже имеют заключенные соглашения с европейскими партнерами. Однако основным вызовом остается бюрократическое оформление, в частности, согласование на уровне Европейской комиссии и адаптация украинского законодательства к европейским нормам.

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