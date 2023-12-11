Пока внимание украинской общественности направлено на показательные выступления в Конгрессе США (там предвыборная кампания – повыступают на публику и примут все что надо, хоть и в последний момент), как-то незаметно прошла поездка Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также визит президента Ирана в Москву. А ведь это важные визиты как для Кремля, так и для Украины и США. Потому что от них будет зависеть, как долго еще РФ сможет терроризировать украинцев.

Почему росСМИ так вяло освещают арабский вояж своего вождя? Потому что для Кремля это стыдно. Они долго всех убеждали, что ездить по миру с необъявленными визитами (то есть, скрытно), по ночам, просить кредиты и уступки – это все признаки "несуверенного" государства, что не совместимо с "величием". А еще потому, что сам визит в Аравию вызывает вопросы о платежеспособности РФ в 2024 году.

Главная тема переговоров – цены на нефть и привязанные к ней цены на газ, бензин и всю топливную линейку

По словам Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций, в ходе визита российская делегация намерена попросить только у Саудовской Аравии 1 триллион рублей (в эквиваленте). Про ОАЭ и Иран он не уточнил, но там тоже есть, о чем клянчить – без "параллельного импорта" из ОАЭ (контрабанды технологий с Запада) и оружия из Ирана (реэкспорт технологий из Китая) Кремль в принципе не сможет воевать. По крайней мере, как более-менее современная страна, а не в стиле "деды воевали".

Но главная тема переговоров – цены на нефть и привязанные к ней цены на газ, бензин и всю топливную линейку. Это критически важный для Кремля вопрос, потому что их бюджет-2024 рассчитан на те нефтяные котировки и курс рубля, которые были на момент написания законопроекта в октябре.

Российская Urals тогда стоила, напомним, почти $85 за баррель, а сейчас уже $60, и продолжает снижение. Это "потолок цен", установленный для нефти из РФ цивилизованным миром.

Есть еще российский сорт нефти ESPO, сопоставимый по цене с Brent, но он продается, главным образом, в Азии и в гораздо меньших объемах, потому что приходится продавать ее либо тем, кто готов покупать с большой скидкой, либо искать посредников, которые забирают себе львиную долю прибыли как "плату за риск".

Предполагается, что лицензии "обрубят" львиную долю "параллельного импорта" для РФ

Продажи черного золота танкерами, которые не обращают внимание на санкции, также не радуют россиян в последнее время. Под давлением США, страховщики и посредники резко потеряли интерес к российской нефти, цена которой выше "потолка" ($60/баррель).

Вследствие "бесед" с представителями американского Госдепа, в ОАЭ также начали разработку так называемых "экспортных лицензий" для товаров, которые направляются в Россию. Чтобы в экспорте не было продукции, нарушающей санкции, или товаров двойного назначения. Предполагается, что лицензии "обрубят" львиную долю "параллельного импорта" для РФ.

В обмен на уступки от ОАЭ и новый "нефтяной сговор" с Саудовской Аравией с целью снижения добычи нефти и создания на рынке искусственного спроса, Кремль предлагает арабам – снижение активности хуситских пиратов, которые становятся проблемой для судоходства в Красном море, а также снижение угрозы со стороны иранских так называемых прокси ("Хезболла", ХАМАС, "Палестинский Исламский Джихад") в Персидском заливе, что портит всему миру и тем же арабам торговлю.

Арабский вояж Путина - это признак отчаяния и доказательство того, что все предыдущие переговорщики не смогли добиться нужного Кремлю результата

А чем торговля хуже, тем меньше спрос (и цены) на нефть. Что мы и наблюдаем уже 7-ю неделю в виде постоянного падения котировок. Именно потому важен последующий визит в Кремль президента Ирана – ведь это главный инструмент шантажа для арабских монархий со стороны Путина. Он предлагает сохранить для арабских шейхов "пряник" в виде огромной "комиссии" за "параллельный импорт" и легализацию капиталов, но также готовит "кнут" в виде Ирана и его агрессивных марионеток в регионе.

Арабский вояж Путина - это признак отчаяния и доказательство того, что все предыдущие переговорщики не смогли добиться нужного Кремлю результата. А без этого бюджет-2024 в РФ просто невыполним. Ведь сначала пропаганда вставила в законопроект нереальные цифры (зато "красивые", под выборы), а теперь им надо всю экономику "подогнать" под свою же пропаганду. Это называется "хвост виляет собакой".

По самым последним данным, в ноябре бюджет "немытой" получил почти 962 миллиардов рублей нефтегазовых доходов, что на 23% (почти на четверть!) ниже показателей прошлого года. И этот тренд сохраняется.

При этом, Кремль анонсирует на 2024 год беспрецедентное увеличение расходов на войну. Однако под призмой падения цен на нефть и крутого пике рубля, эти цифры вызывают сомнения в своей реалистичности.

На момент принятия бюджета на текущий 2023 год Кремль запланировал на военные нужды почти 5 триллионов рублей или $84 миллиардов по актуальному на то время курсу. Но эти же 5 триллионов по текущему курсу - это "всего" $53,8 миллиардов.

Нефти на рынке просто слишком много, а мировое производство замедляется

На следующий год Россия замахнулась сразу на 10,8 триллионов рублей военных расходов. По курсу 80 руб/долл. это $135 миллиардов, а при 100 руб/долл – уже $108 миллиардов, что тоже много. Но при одном условии – если рубль снова не упадет вдвое, как в 2023-м. Иначе сумма вернется ко все тем же российским $50-60 млрд.

Компенсировать эти потери "болотного" бюджета можно повышением налогов, кредитами (которые за границей не дают, а внутри РФ закредитованность уже рекордная) или опустив курс рубля. Первый инструмент оставят на период после выборов. Второй – почти исчерпан в 2022 году. Если провокациями и уступками арабам не удастся "раскачать" цены на нефть, то платежеспособность РФ будет сильно подорвана. Остается только "обнулять" рубль.

Безусловно, это не значит, что деньги у РФ закончатся вовсе. Но опыт СССР после Афганистана, Российской империи после 1915 года и даже Ивана Грозного в XVI веке показывают, что "порча рубля" сопровождает военные провалы Московии, крах экономики и неизменно ведет к бунтам. Пригожин уже указал путь.

Шансы на то, что "Запад бросит Украину" сейчас ниже, чем то, что рубль и цены на нефть в 2024 году продолжат падение. Нефти на рынке просто слишком много, а мировое производство замедляется. Тогда как американцы закончат свои политические игры и проголосуют за все, что важно для США – в том числе, за помощь Украине. Как всегда, в последний момент.

А вот перспективы раздутого "предвыборного" бюджета, сверстанного под нереальные показатели – эта задача "со звездочкой".

Теперь вы понимаете, почему росСМИ описывают в сотый раз, как арабы встретили Путина, но ни слова не говорят о том, как его проводили – потому что упоминать о провалах им не хочется.

Андрей Попов