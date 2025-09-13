Теперь война дошла и до России.

Резкое увеличение количества атак украинских дронов по целям, которые находятся глубоко на территории РФ, заставило Кремль временно прекратить предоставление интернет-услуг, вследствие чего потребители начали жаловаться на перебои в работе сетей. Об этом пишет Financial Times.

Количество местных отключений, которые длились от нескольких часов до нескольких недель этим летом, увеличилось из-за использования Украиной дронов для ударов по российским авиабазам. Как сообщал российский проект технической поддержки "На Связи", количество отключений мобильного интернета в июле и августе превысило 2000, что более чем втрое больше уровня июня.

"Война наконец-то дошла до России. Дроны прибывают, и вот так они пытаются защититься", - отметил директор "Общество защиты интернета", российской группы по защите цифровых прав, находящейся в изгнании, Михаил Климарев.

Из-за отключения интернета не работают кассовые аппараты, блокируется возможность автобусов проверять транспортные карты, а водители-доставщики не могут найти нужные адреса.

"Отключения добавляют проблем российской военной экономике, которая демонстрирует признаки напряжения после лет западных санкций, введенных в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году. В первой половине этого года предприятия уже боролись с перебоями в цепях поставок и рекордными процентными ставками", - подчеркнули в FT.

В Internet Protection Society оценивают, что один час отключения интернета стоит России 46,4 млрд рублей (557,1 млн долларов) по всей стране и 9,6 млрд рублей (115,1 млн долларов) только в Москве.

Отмечается, что отключения часто происходят в районах вокруг военных объектов, где местные власти отключают мобильные сети, чтобы помешать наведению дронов.

К примеру, в Нижегородской области, которая находится в 400 км к востоку от Москвы и является местом расположения оборонных заводов, в частности Свердловского по производству боеприпасов и Корундового химического, целые районы уже более двух месяцев остаются без мобильного интернета.

"В нашем регионе есть много промышленных и стратегических объектов, которые "интересуют" врага. Поэтому зоны со слабым сигналом большие и затрагивают много жилых районов", - сообщал губернатор региона Глеб Никитин.

Также зоны повышенной безопасности подвержены глушению GPS, из-за чего телефоны показывают неточное местонахождение.

"Я ехал на велосипеде мимо Кремля, когда мой телефон поздравил меня с завершением моей первой 185-километровой поездки из Симферополя через территорию Украины", - написал один из москвичей в Facebook.

В то же время Центральный банк России заявил, что в июле объем наличных денег в обращении вырос на 2,2 млрд долларов и связал этот рост с "накоплением наличных резервов домохозяйствами и предприятиями для осуществления платежей на фоне новостей о... временных перебоях в работе Интернета в некоторых регионах".

"Отключение интернета усиливает ощущение гнета в России, поскольку Кремль увеличивает контроль над цифровой сферой, наращивая военную пропаганду и дезинформационные кампании в стране и за рубежом", - подчеркнули в Financial Times.

Климарев добавил, что западные санкции ограничили возможности российских телекоммуникационных операторов после того, как финская Nokia и шведская Ericsson ушли из страны. В стране осталась лишь китайская Huawei, однако даже ее оборудование в основном поступает через серый импорт и в ограниченных количествах.

Он напомнил, что Россия, которая охватывает 11 часовых поясов, эксплуатирует более 1,3 млн мобильных базовых станций, тысячи из которых ежегодно нуждаются в замене. По словам Климарева, до полномасштабной войны в Украине РФ регулярно импортировала более 50 тысяч единиц таких станций в год только для поддержания сети.

"Сейчас это очень сложно сделать", - подчеркнул он.

Также эксперт предупредил, что из-за ухода основных поставщиков может ухудшиться качество связи, что будет длиться десятилетиями.

"Чем больше ухудшается экономика, тем хуже становится качество сети", - подытожил Климарев.

Как писал УНИАН, дроны СБУ парализовали ключевой нефтяной порт РФ, в результате чего были повреждены два танкера из вражеского теневого флота. По информации Reuters, речь идет о танкерах Kusto и Cai Yun. Kusto может перевезти до 700 тысяч баррелей, а Cai Yun может также перевозить сотни тысяч баррелей нефти.

Кроме того, сообщалось, что из-за массированной атаки дронов в Смоленске загорелась нефтебаза "Лукойла". Вследствие этого было задержано 36 рейсов на вылет и 12 на прилет. Также были закрыты аэропорты "Ярославль", "Калуга", "Иваново" и "Псков".

Также Reuters писал, что украинские удары по российским НПЗ играют на руку США. По словам журналистов, потеря мощностей Россией может повысить рентабельность нефтепереработки в мире. Более того, атаки Украины вызвали дефицит бензина в некоторых регионах РФ.

