Сегодня около 80 миллионов американцев имеют профили на сайтах или в приложениях для знакомств. Среди них больше мужчин (34%), чем женщин (27%).

Как рассказал в колонке для Forbes психолог Марк Траверс, такая пропорция не означает равные шансы на знакомства, поскольку конкуренция для мужчин значительно выше. Исследование Pew Research Center свидетельствует, что 63% мужчин до 30 лет называют себя одинокими, тогда как среди женщин того же возраста таких только 34%. Иначе говоря, на платформах больше мужчин, а женщины более требовательны, поэтому нередко мужчины оказываются в менее выгодном положении - особенно те, кто гонится за "идеалом".

В июле 2025 года в журнале PLOS One вышла работа Ренаты Топинковой (Мюнхенский университет) и Томаша Дивьяка (Манчестерский университет), которые проанализировали активность почти 3 тысяч гетеросексуальных пользователей чешского дейтинг-приложения. Они обнаружили, что мужчины часто ставят "лайк" женщинам, которых считают значительно привлекательнее себя, тогда как женщины выбирают более взвешенно и стратегически.

Исследователи подсчитали, что уровень "желательности" пользователей распределяется крайне неравномерно. Небольшая группа пользователей, в основном женщины, получает большинство лайков, а другие - почти ничего. Более того, даже самые популярные среди мужчин получали меньше внимания, чем женщины с показателем "ниже среднего". Причинами являются и гендерный дисбаланс, и культурные ожидания, поскольку именно мужчины обычно должны делать первый шаг.

В результате возникает "дефицит предложения" и большое количество мужчин конкурирует за относительно небольшое количество женщин. На Tinder эта тенденция особенно ощутима, ведь мужчины составляют большинство активных пользователей. Это дает женщинам больше выбора и более весомые позиции для переговоров.

53% одиночек признаются в "выгорании от свиданий", свидетельствует опрос Singles in America (2025). Мужчины особенно часто отмечают неуверенность из-за отсутствия ответов. А исследование 2020 года (BMC Psychology) показало, что пользователи "свайповых" приложений чаще имеют депрессивные симптомы, тревожность и другой психологический дистресс.

Стереотип, что женщины охотятся только на "топ-мужчин", исследование опровергает. На самом деле женщины чаще выбирают партнеров на уровне с собой или даже немного "ниже". Это свидетельствует о более осторожном и стратегическом поведении.

Благодаря численному преимуществу женщины имеют пространство для отбора - они учитывают не только внешность, но и общие ценности, стиль жизни, интересы или совместимость. Это повышает вероятность успешных и долговременных отношений. И все же привлекательность остается ключевым фактором для обоих полов. Другое исследование (2025, Computers in Human Behavior Reports) с более 5300 "свайпов" показало, что физическая внешность имеет наибольшее влияние на первоначальное решение, превосходя интеллект, работу или текст био:

"Успешные совпадения больше соответствуют женским предпочтениям, чем мужским, ведь именно женщины имеют более сильные позиции на онлайн-рынке знакомств".

Как мужчинам легче ориентироваться в мире дейтинг-приложений

Примите реальность. Больше мужчин, меньше женщин - это структурная особенность платформ, а не ваша "недостаточность". Будьте искренними. Качественный профиль с реальными ценностями важнее количества лайков. Пишите внимательно. Уникальные и уважительные сообщения работают лучше, чем стандартные поздравления. Не драматизируйте отказы. Отсутствие ответа часто связано не с вами лично. Воспринимайте это спокойно. Улучшайте профиль. Хорошие фото, понятное и интересное описание, акценты на личности - это действительно меняет результат.

