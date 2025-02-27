В частности ЕС продолжает поддерживать Украину в войне против РФ, несмотря на отход США от помощи.

Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что Европа должна уметь защищать себя, поэтому ответ континента на угрозы США по выходу из НАТО начинает готовиться, пишет Bloomberg.

Собеседники издания рассказали, что в рамках крупнейшей инициативы по безопасности в регионе со времен холодной войны Европейский Союз намерен дополнительно выделить сотни миллиардов евро на оборону.

"Следуя примеру Великобритании, которая резко увеличила военные расходы, эти цифры включают изменения в фискальные правила для высвобождения национальных ресурсов, потенциальное совместное финансирование и перераспределение имеющихся средств, сказали эти люди, которые попросили не называть их имен, поскольку переговоры продолжаются и являются очень деликатными", - отметили в Bloomberg.

Видео дня

Также Германия хочет ускорить создание оборонного фонда, который финансируется за счет долгов в размере 200 млрд евро. Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибудет в США, чтобы убедить Трампа в том, что Европа следует его примеру и серьезно относится к вопросам обороны.

"Что нам нужно в этот момент, который бывает раз в поколение, так это "срочное мышление" и стратегический план перевооружения Европы", - отметила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на такие намерения, Европа имеет две серьезные проблемы, а именно:

ее оборонная промышленность недостаточно развита и не готова к быстрому перевооружению;

запасы вооружений были почти исчерпаны из-за помощи Украине в войне против РФ.

"Несмотря на уход США, блок пообещал продолжать поддерживать Киев и работает над планом предоставления дополнительной военной поддержки на сумму около 20 миллиардов евро. Слишком быстрое наращивание вооружений означает покупать оружие - преимущественно в США - и наблюдать за тем, как деньги ЕС утекают из региона. Поддержка местных производителей вооружений требует времени и денег, которых и так не хватает. Эта дилемма заставляет ЕС искать любые доступные ресурсы", - подчеркнули в Bloomberg.

Поэтому новую систему безопасности начнут формировать на экстренном заседании лидеров, которое состоится 6 марта. После чего 19 марта комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и ведущий дипломат Кая Каллас представят новую оборонно-промышленную стратегию, а к тому времени будут продолжаться переговоры о расширении ресурсов блока.

Украина и Европа - последние новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что без гарантий безопасности от США Путин снова вторгнется в Украину. По словам политика, его страна "сыграет свою роль" в любой миротворческой миссии в Украине, однако сможет сделать это только при поддержке со стороны США.

В то же время эксперт для издания The Telegraph назвал план действий для Европы, если Трамп отвернется от НАТО. По его словам, чтобы достичь стратегической автономии от США, Европа должна строить специализированные самолеты и космические аппараты.

Вас также могут заинтересовать новости: