По убеждению президента Украины, нужна общая европейская политика в сфере безопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает страны Европы не экономить и увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

"Нам нужна общая европейская политика в сфере безопасности и обороны, и все европейские страны должны быть готовы тратить на безопасность столько, сколько это действительно необходимо, а не столько, сколько они привыкли за годы халатности. Если для обороны нужно 5 % ВВП, значит, это должно быть 5 %. И не нужно играть на эмоциях людей, утверждая, что расходы на оборону должны компенсироваться за счет медицины, пенсий или чего-то другого - это действительно несправедливо", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил глава государства, Европа должна научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

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"Сейчас не понятно, будет ли вообще Европа место за столом переговоров, когда война против нашей страны завершится. Мы видим, как велико влияние Китая на Россию. Мы глубоко благодарны Европе за всю поддержку, которую она оказала нашей стране во время этой войны. Но будет ли слушать Президент Трамп Европу, будет ли договариваться с Россией и Китаем без ее участия?", - сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что важно сохранять единство в Европе, ведь "мир не занимается только Будапештом или Брюсселем - его волнует Европа как единое целое".

Кроме того, Зеленский отметил, что надо обеспечить, чтобы ни одна европейская страна не была зависимой от одного поставщика энергии, особенно от России.

"Сейчас обстоятельства на нашей стороне - президент Трамп планирует экспортировать больше энергии. Но Европа должна активизироваться и приложить больше долгосрочных усилий для обеспечения реальной энергетической независимости. Нельзя продолжать покупать газ у Москвы и одновременно ожидать гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно", - убежден президент Украины.

Он привел пример премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который "не пытается получить доступ к американскому газу, но все же надеется пользоваться американским зонтиком безопасности".

"Европа должна иметь место за столом, когда заключаются соглашения о войне и мире. И я сейчас говорю не только об Украине. Это должно стать стандартом. Европа заслуживает большего, чем просто быть наблюдателем, когда ее лидеры ограничиваются лишь публикациями в X после того, как соглашение уже заключено. Европа должна формировать условия этих соглашений", - считает Зеленский.

Расходы Европы на оборону

Как сообщал УНИАН, Литва стала первой страной в Европе по согласию увеличить расходы на оборону после требований новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В частности, Литва планирует увеличить расходы на оборону, чтобы сдерживать потенциальные угрозы со стороны России после того, как избранный президент США Дональд Трамп призвал европейских союзников увеличить финансирование армии.

Ранее Трамп пригрозил выйти из НАТО и потребовал от членов военного альянса более чем вдвое увеличить текущий целевой показатель расходов на оборону до эквивалента 5% от объема производства.

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