План состоит из пяти пунктов и направлен в том числе и на поддержку Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции анонсировала план "Перевооружение Европы", который позволит мобилизовать около 800 млрд евро на оборонные расходы Европы и помощь Украине.

"Мы живем в эпоху перевооружения. И Европа готова существенно увеличить расходы на оборону как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать, так и для поддержки Украины, а также для решения долгосрочной потребности взять на себя больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность", - сказала глава Еврокомиссии.

Она также добавила, что направила этот план лидерам стран перед заседанием Европейского Совета, которое пройдет 6 марта. Сам план предлагает использовать все финансовые рычаги, которые есть в распоряжении Европы, чтобы помочь государствам-членам оперативно увеличить расходы на оборонный потенциал сейчас и в течение этого десятилетия.

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"В этом плане есть пять пунктов. Первая часть этого плана "Перевооружить Европу" заключается в том, чтобы решить использование государственного финансирования для обороны на национальном уровне... Мы будем предлагать активировать национальное положение о выходе из Пакта стабильности и роста. Это позволит государствам-членам значительно увеличить свои расходы на оборону, не запуская процедуру чрезмерного дефицита", - отметила глава Еврокомиссии.

Она отметила, что увеличение стран-членов ЕС инвестиций в оборонную промышленность на 1,5% ВВП позволит создать фискальное пространство в размере около 650 млрд. евро в течение четырех лет. Еще один инструмент предоставит дополнительные 150 млрд евро займов государствам-членам для инвестиций в оборону.

"Речь идет о том, чтобы тратить лучше и тратить вместе. И мы говорим о панъевропейских сферах возможностей, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы борьбы с беспилотниками, а также для удовлетворения других потребностей, например, от кибер-до военной мобильности. Это поможет государствам-членам объединить спрос и покупать вместе. И, конечно, с этим оборудованием страны-члены могут значительно усилить свою поддержку Украине", - добавила фон дер Ляйен.

Инвестиции Европы в оборонную промышленность

В январе президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Он также призвал Европу научиться полностью заботиться о себе, чтобы мир не мог позволить себе игнорировать ее.

Между тем Bloomberg отмечает, что Европа реагирует на угрозы США относительно выхода из НАТО и планирует увеличивать свои оборонные бюджеты. Журналисты отмечают, что такие планы имеют две проблемы. Первая - оборонная промышленность Европы недостаточно развита и не готова к быстрому перевооружению. А вторая заключается в том, что запасы вооружений в Европе были почти исчерпаны из-за помощи Украине в войне против РФ.

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