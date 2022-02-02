Штаты решили заняться передислокацией сил для сдерживания агрессии РФ.

Соединенные Штаты Америки разместят в Румынии и Польше (граничат с Украиной) и в Германии дополнительные три тысячи американских военных.

О размещении военных в трех странах говорится в заявлении Пентагона.

В то же время, эти силы не будут направляться в Украину для боевых операций, и решение об их перемещении в Румынию, Польшу и Германию является временным в ответ на текущую ситуацию.

Примерно тысяча американских военных вместе с бронированными боевыми транспортными средствами будет передислоцирована из немецкого города Фильзек в Румынию. Передислокация сил направлена на сдерживание агрессии и усиление оборонного потенциала на линии фронта стран-членов НАТО в период повышенного риска.

Кроме того, эти силы усилят американское присутствие в Румынии, где уже на постоянной ротационной основе находится более 900 американских военнослужащих.

Передислокация является частью более широких усилий США для демонстрации преданности странам-членам НАТО и сдерживания российской агрессии.

При этом, в следующие несколько дней еще 2 тысячи американских военных в составе многоцелевой миссии "Убеждай и сдерживай" ("Assure and Deter") будет размещено в Польше и Германии – примерно 1 тыс. 700 в Польше и 300 в Германии. В Европу эти силы прибудут непосредственно из Соединенных Штатов. Эти силы подготовлены и оснащены для различных миссий по сдерживанию агрессии, защиты и убеждения союзников.

Читайте такжеБайден формально одобрил переброску дополнительных войск в Восточную ЕвропуЕще 8 тысяч 500 военных в США будут находиться в состоянии повышенной боеготовности. Эти силы будут задействованы, если необходимо будет поддержать Силы реагирования НАТО.

Напомним, осенью прошлого года РФ обострила ситуацию на границе с Украиной – стянула много военных и техники. В Украине и ряде стран Запада предупреждали, что РФ может решиться на полномасштабное вторжение.

В конце января текущего года американский президент Джо Байден говорил, что США не намерены отправлять своих военных в Украину.

В том же месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что стянутых к границе с нашей страной войск России недостаточно для полномасштабного вторжения.

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