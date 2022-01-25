Вместе с тем у Байдена подтвердили, что 8,5 тысячи американских военных переведут в состояние повышенной готовности.

Президент США Джо Байден не намерен отправлять американских военных в Украину.

Об этом во время брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Просто чтобы внести ясность: у президента нет намерений отправлять войска в Украину. НАТО – это объединение для поддержки наших партнеров и стран на восточном фланге, и это то, на чем мы сосредоточены", – отметила она.

Вместе с тем в Белом доме подтвердили, что 8,5 тысячи американских военных переведут в состояние повышенной готовности. В случае необходимости их перебросят в Европу. При этом соответствующее решение будет принято совместно с партнерами по НАТО.

Читайте такжеВ НАТО определились, будут ли размещать войска в УкраинеРанее сообщалось, что Джо Байден допустил введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения в Украину.

Также отмечалось, что США рассматривают беспрецедентные технологические санкции против России.

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