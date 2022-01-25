Президент США Джо Байден не намерен отправлять американских военных в Украину.
Об этом во время брифинга заявила представитель Белого дома Джен Псаки.
"Просто чтобы внести ясность: у президента нет намерений отправлять войска в Украину. НАТО – это объединение для поддержки наших партнеров и стран на восточном фланге, и это то, на чем мы сосредоточены", – отметила она.
Вместе с тем в Белом доме подтвердили, что 8,5 тысячи американских военных переведут в состояние повышенной готовности. В случае необходимости их перебросят в Европу. При этом соответствующее решение будет принято совместно с партнерами по НАТО.
Читайте такжеВ НАТО определились, будут ли размещать войска в УкраинеРанее сообщалось, что Джо Байден допустил введение персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения в Украину.
Также отмечалось, что США рассматривают беспрецедентные технологические санкции против России.