Такое решение в США приняли на фоне массового наращивания российских сил вдоль границы с Украиной.

Администрация президента США Джо Байдена привела 8500 военнослужащих Пентагона в повышенную боевую готовность для потенциального параллельного развертывания в странах Восточной Европы.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга, сообщает The Washington Post.

Такое решение в США приняли на фоне массового наращивания российских сил вдоль границы с Украиной и опасений вторжения.

Читайте такжеСША планирует переброс войск в Прибалтику и Восточную Европу: в РФ грозят ответомПо словам Кирби, американские силы, переведенные в режим ожидания, включают базирующиеся в США разведывательные и разведывательные подразделения.

"На самом деле речь идет об успокоении восточного фланга Европы", — сказал Кирби журналистам. "Это доказывает, насколько серьезно Соединенные Штаты относятся к нашим обязательствам по статье V", — добавил он, имея в виду статью НАТО о взаимной обороне.

Представитель Пентагона добавил, что силы реагирования НАТО "насчитывают около 40 тысяч многонациональных военнослужащих".

Напомним, в в Средиземном море начнутся 12-дневные военные учения НАТО Neptune Strike с участием американского эсминца USS Harry S. Truman.

Ударная группа USS Harry S. Truman будет центральным элементом учений с участием нескольких стран.

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