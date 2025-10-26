Эксперты называют санкции значительными, но сомневаются в их немедленном влиянии на военные цели РФ.

Новые санкции США станут серьёзным ударом по России, однако вряд ли немедленно изменят военные цели Владимира Путина, пишет ABC News.

Как подчеркивают аналитики, Путин очень умело срывал намерения Дональда Трампа занять жёсткую позицию. Но похоже, срыв саммита в Будапеште стал последним ударом, отмечает Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

"И в конце концов администрация решила, что для давления на Путина недостаточно просто пряника, нужны и кнуты. Я думаю, что [санкции] - давно назревшее решение, но лучше поздно, чем никогда, и есть надежда, что это лишь первый шаг в столь необходимом направлении", - пишет она.

Какое влияние окажут санкции?

"Эти санкции были бы плохой новостью для Путина при любых обстоятельствах, но в настоящий момент они более значимы, чем могут показаться", — заявил Стивен Сестанович, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям.

Экономическая ситуация в России в последние месяцы ухудшилась: снизились доходы от экспорта нефти и топлива, сохраняется инфляция. и более низкие темпы роста.

"В последние несколько лет экономический рост был довольно хорошим, поэтому тогда они, возможно, не оказали бы такого влияния", — сказал Сестанович. "Но сейчас это просто ещё одна головная боль, которая Путину не нужна".

При этом, по мнению экспертов, насколько эти новые санкции помешают России, во многом будет зависеть от мер, принимаемых США, особенно в отношении вторичных санкций в отношении стран и компаний, покупающих российскую нефть. Более полная картина последствий санкций станет известна, когда они вступят в силу 21 ноября.

Аналитики сходятся во мнении, что санкции — не панацея и должны сочетаться с усилением военной и финансовой поддержки Украины.

"Я думаю, все должны быть готовы к тому, что русские станут значительно более жестокими в своих атаках на Украину", — сказал Сестанович.

Он подчеркивает, что необходимо дать россиянам понять, что на самом деле ситуация для них будет только ухудшаться.

"Путин придерживался терпеливого и, возможно, несколько самообманчивого подхода, полагая, что наступит момент, когда они смогут прорвать украинские линии, или что боевой дух украинцев упадет, или западное единство будет подорвано. Необходимо разработать политику, которая не позволит Путину обманывать себя".

Санкции США против России

Напомним, США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения направлены на усиление экономического давления на Кремль из-за войны против Украины. Европейские союзники быстро поддержали решение Вашингтона, а некоторые страны, которые торговали с российской нефтью, начали сворачивать сотрудничество.

Как сообщал Bloomberg, тем, кто убедил Трампа ввести санкции, был госсекретарь США Марко Рубио, который во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, понял, что российские позиции не изменились со времен Аляски.

