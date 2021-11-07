Членов мафиозной организации "Ндрангета", в частности, главу клана Манкузо, приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет.

В Италии в рамках крупнейшего за последние 30 лет процесса против мафиозных группировок вынесен приговор 70 членам преступной организации из Калабрии "Ндрангета".

Как сообщает DW, процесс проходил вчера в городе Ламеция-Терме в построенном специально для этого комплексе.

Сообщается, что подсудимые решили провести ускоренный судебный процесс за закрытыми дверями. За это итальянские власти согласились в случае приговора к тюремному сроку сократить его продолжительность на треть.

На скамье подсудимых находился 91 обвиняемый. В итоге 21 из них признали невиновными, остальных же приговорили к лишению свободы на срок до 20 лет.

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой органВсего в рамках этого грандиозного процесса было выдвинуто обвинение против 355 человек - предполагаемых членов мафиозной группировки "Ндрангета", а также ее пособников, в частности, политиков и сотрудников полиции. Речь идет о таких преступлениях, как убийства, покушения на убийства, торговля наркотиками, отмывание денег и злоупотребление служебным положением.

Большинство из тех, против кого было выдвинуто обвинение, были задержаны во время скоординированной операции полиции Италии, Германии, Швейцарии и Болгарии в 2019 году. Один из осужденных - глава мафиозного клана Манкузо - Луиджи Манкузо по прозвищу Дядя. К моменту вынесения приговора он уже провел в заключении 20 лет.

В прокуратуре Италии надеются, что судебный процесс против "Ндрангеты", которая является одной из самых влиятельных современных мафиозных группировок в стране, станет показательным. Группировка занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.

Ранее в Одессе украинские правоохранители задержали участников организации "Ндрангета" с кокаином на 10 миллионов долларов. А полиция Нидерландов арестовала болельщика Формулы-1, потому что перепутала с боссом мафии.

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Автор: Тамара Отовская