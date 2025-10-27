Витторио Хьосле предупреждает, что дальнейшая эскалация войны России против Украины может привести к распаду НАТО и перерасти в глобальный конфликт.

Когда в 2015 году политический мыслитель и директор Института перспективных исследований Нотр-Дам Витторио Хьосле предсказал, что Украине грозит полномасштабное вторжение России, мало кто ему поверил. Теперь он предупреждает, что дальнейшая эскалация войны между Россией и Украиной может привести к распаду Организации Североатлантического договора (НАТО).

Как пишет BC Heights, в выступлении в Бостонском колледже Хёсле подчеркнул, что непоследовательность политики США в отношении конфликта создает опасную неопределенность.

"Если Америка выйдет из НАТО, то НАТО распадется", - отметил он, подчеркивая, что нынешний президент США Дональд Трамп не демонстрирует стабильной позиции относительно принципов международной безопасности.

Аналитик объясняет, что российско-украинская война имеет глубокие политические корни, связанные с унижением России после Холодной войны и стремлением мести со стороны Владимира Путина. Он провел параллели между политической ситуацией в России в 1990-х годах и положением Германии в 1920-х, отметив, что сочетание военного поражения, концентрации власти и массовой мобилизации может привести к широкомасштабному конфликту.

"Будет огромная месть", - предупреждает Хёсле, подчеркивая, что вторжение в Украину в феврале 2022 года является ответом Москвы на ощутимое унижение.

Он добавляет, что Россия столкнулась с сильным сопротивлением со стороны Украины, международной помощью Киеву и нежеланием Китая открыто поставлять военную технику.

Политический аналитик предостерегает, что война находится на ранних стадиях потенциально большего международного конфликта, и считает наивным надеяться, что НАТО самостоятельно решит проблему.

Хьосле призывает международное сообщество учитывать глубокие политические основы конфликта и готовиться к возможным масштабным последствиям.

Выйдут ли США из НАТО

Напомним, что во время своего президентства Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за недостаточные оборонные расходы. Перед своим переизбранием он угрожал выходом США из Альянса, если страны-члены не увеличат финансирование обороны.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в течение 10 лет возглавлял Альянс, заявил, что сложным днем во время пребывания на его посту было 12 июля 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп рассматривал возможность выйти из НАТО.

