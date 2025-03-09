Миллиардер поддержал радикальные требования трампистов в интернете.

США должны как можно скорее выйти из состава НАТО. Об этом заявил американский олигарх и член правительства США Илон Маск.

Так, миллиардер прокомментировал сообщение пользователя платформы Х, в котором содержался призыв "немедленно" выйти из НАТО.

"Мы действительно должны. Америке нет смысла платить за защиту Европы", - написал Маск в ответ.

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Справка УНИАН. Стоит заметить, что 5 статья устава НАТО о коллективной обороне была применена лишь однажды в истории - когда Европа встала на защиту США. Это произошло после терактов 11 сентября 2001 года, которые были расценены именно как нападение на США. Уже на следующий день была официально активирована 5 статья устава НАТО, на основании чего европейские союзники США присоединились к американской военной операции против Талибана в Афганистане.

Внешняя политика США и Маск

Как писал УНИАН, в последнее время американский олигарх Илон Маск, который кстати не является уроженцем США, активно вмешивается во внешнюю политику Америки. На днях он в частности призвал к немедленному выходу США из состава ООН и НАТО.

В течение последних месяцев Маск также активно критиковал руководителей Великобритании и Германии - ключевых союзников США в Европе - и хвалил местных правых популистов.

В Берлине и Лондоне это вполне ожидаемо расценили, как вмешательство во внутренние дела этих стран.

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